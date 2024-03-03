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Эмполи - Кальяри: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Попадет ли в заявку Коваленко
Фото: Getty Images
"Эмполи" Виктора Коваленко будет пытаться победить "Кальяри". "Эмполи" уверенно шагает без поражений уже шесть матчей подряд, тогда как "Кальяри" последние шесть игр завершил вничью и четырежды проиграл.
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В последнем матче "Эмполи" против "Сассуоло" Виктор Коваленко вышел на матч со стартового свистка. Увидим, появится ли на сегодняшнем матче украинский полузащитник.
Чемпионат Италии "Эмполи" - "Кальяри"
3 марта, 16:00
Прямая трансляция: MEGOGO
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