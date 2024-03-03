Эмполи - Кальяри: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

"Эмполи" Виктора Коваленко будет пытаться победить "Кальяри". "Эмполи" уверенно шагает без поражений уже шесть матчей подряд, тогда как "Кальяри" последние шесть игр завершил вничью и четырежды проиграл.

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В последнем матче "Эмполи" против "Сассуоло" Виктор Коваленко вышел на матч со стартового свистка. Увидим, появится ли на сегодняшнем матче украинский полузащитник.

Чемпионат Италии "Эмполи" - "Кальяри"

3 марта, 16:00

Прямая трансляция: MEGOGO