  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Эмполи - Кальяри: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эмполи - Кальяри: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Италия
Обновлено

Попадет ли в заявку Коваленко

Эмполи - Кальяри: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

"Эмполи" Виктора Коваленко будет пытаться победить "Кальяри". "Эмполи" уверенно шагает без поражений уже шесть матчей подряд, тогда как "Кальяри" последние шесть игр завершил вничью и четырежды проиграл.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

В последнем матче "Эмполи" против "Сассуоло" Виктор Коваленко вышел на матч со стартового свистка. Увидим, появится ли на сегодняшнем матче украинский полузащитник.

Чемпионат Италии "Эмполи" - "Кальяри"
3 марта, 16:00
Прямая трансляция: MEGOGO

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Прямая трансляция: Эмполи - Кальяри
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Интер планирует продлить контракт с Индзаги и увеличить тренеру зарплату
yellow-arrow
Наполи собирается продлить контракт Кварацхелии. Известные подробности
yellow-arrow
Наполи - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 03.03.2024
Кальяри Эмполи смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости