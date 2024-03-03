Серия А. Сассуоло проигрывает и с третьим тренером в сезоне

Серия А. 27-ой тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

: Свидерски 79

В совсем не давние времени Роберто Де Дзерби в "Сассуоло" и Ивана Юрича-Игора Тудора в "Вероне" эти команды держались в Топ-10, играли в весёлый динамичный футбол, нравились болельщикам. Но те времена прошли. К отчётному матчу на 17-19 местах создалась группа с 20-ю очками, и обе эти команды там. Потому сегодняшний очный матч имел огромное значение. Особенно - победа в нем.

"Верона" вроде бы играет неплохо. Проиграла лишь три из семи предыдущих матчей. "Роме", "Наполи" и "Болонье" в гостях, и там выглядя прилично. 1:2, 1:2, 0:2. А в предыдущем домашнем даже сыграла вничью 2:2 с "Ювентусом" с позиции силы. Но побед почти нет. "Сассуоло" же с пятью очками в предыдущих 13-ти турах, перед предыдущим сменил тренера, но все равно получил 1:6 дома от "Наполи".

Тот матч стал первым в карьере в качестве главного тренера взрослой команды для Эммануэле Бигики, тренера из местной академии. И после него быстро решили найти более опытного специалиста. Но и опытный зубр Давиде Баллардини проиграл в первом матче, еще и в гостях и в стратегически важном.

Игра ожидаемо была невысокого уровня. Хотя команды старались. И моменты все же были. Доменико Берарди вернулся после полутора месяцев отсутствия из-за травмы, прострелил, и Монтипо спас от удара Торстведта слета. У других ворот Педерсен чуть не забил в свои, а Анри добил неточно. Вратарь гостей Консильи спас двойным сейвом от удара Суслова с рикошетом и добивания Кабала.

Во втором тайме "Сассуоло" усиливал давление, но пробивал не качественно. А затем и подарил гол сопернику. Опорник Энрике заснул и потерял мяч в центре поля, Бонаццоли послал Свидерски в прорыв (оба вышли на замену), поляк пробил, и рикошет от Эрлича обманул вратаря. Еще и Берарди покинул поле из-за травмы и сообщают, что, возможно, завершил сезон.

"Верона" в последнее время выглядела лучше "Сассуоло" по игре, еще и спокойнее и стабильнее, так что, наверное, её победа справедлива. А у Баллардини много работы, хотя его команда играла сегодня неплохо.