  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Известна оценка Коваленко за матч против Кальяри
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известна оценка Коваленко за матч против Кальяри

Италия

Команда сегодня уступила

Известна оценка Коваленко за матч против Кальяри

Фото: Емполі

Новина українською

В 27-м туре Серии А "Эмполи" Виктора Коваленко дома уступило "Кальяри" (0:1). Украинец отыграл 71 минуту, после чего был заменен.

Виктор в этой игре 25 раз коснулся мяча, отдал 72% точных пасов, нанес один удар по воротам, заблокировал 2 выстрела соперников, выиграл 5 единоборств из 6-ти, сфолил и заработал на себе 2 штрафных. Не забываем и о 5 потерях мяча.

Статистически-аналитические порталы решили не ставить Виктору высоких оценок - 6,3 от WhoScored и 6,8 от Sofascore.

В сезоне 2023/24 Коваленко сыграл за "Эмполи" 13 матчей, забил 1 гол и отметился результативной передачей.

По теме
yellow-arrow
Серия А. 72 минуты Коваленко, поражение его команды
yellow-arrow
Коваленко против Кальяри. Украинец попал в стартовый состав Эмполи
yellow-arrow
Интер планирует продлить контракт с Индзаги и увеличить тренеру зарплату
Виктор Коваленко Эмполи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости