Известна оценка Коваленко за матч против Кальяри

В 27-м туре Серии А "Эмполи" Виктора Коваленко дома уступило "Кальяри" (0:1). Украинец отыграл 71 минуту, после чего был заменен.

Виктор в этой игре 25 раз коснулся мяча, отдал 72% точных пасов, нанес один удар по воротам, заблокировал 2 выстрела соперников, выиграл 5 единоборств из 6-ти, сфолил и заработал на себе 2 штрафных. Не забываем и о 5 потерях мяча.

Статистически-аналитические порталы решили не ставить Виктору высоких оценок - 6,3 от WhoScored и 6,8 от Sofascore.

В сезоне 2023/24 Коваленко сыграл за "Эмполи" 13 матчей, забил 1 гол и отметился результативной передачей.