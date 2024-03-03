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Известна оценка Коваленко за матч против Кальяри
Команда сегодня уступила
Фото: Емполі
В 27-м туре Серии А "Эмполи" Виктора Коваленко дома уступило "Кальяри" (0:1). Украинец отыграл 71 минуту, после чего был заменен.
Виктор в этой игре 25 раз коснулся мяча, отдал 72% точных пасов, нанес один удар по воротам, заблокировал 2 выстрела соперников, выиграл 5 единоборств из 6-ти, сфолил и заработал на себе 2 штрафных. Не забываем и о 5 потерях мяча.
Статистически-аналитические порталы решили не ставить Виктору высоких оценок - 6,3 от WhoScored и 6,8 от Sofascore.
В сезоне 2023/24 Коваленко сыграл за "Эмполи" 13 матчей, забил 1 гол и отметился результативной передачей.
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