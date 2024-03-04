Аллегри - после 1:2 с Наполи: У нас был один из самых молодых составов в истории, игроки получили хороший опыт

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри оценил поражение своей команды в матче 27-го тура чемпионата Италии против "Наполи" (1:2).

"Сегодня ребята показали хорошую игру, имея возможности, которые они не смогли реализовать. Всё это - этапы роста, особенно в важных матчах. Мы по-прежнему вторые, и нам еще предстоит провести 11 игр, чтобы достичь нашей цели.

Я не думаю, что у "Наполи" было много по-настоящему явных моментов у ворот Щенсного, тогда как мы не использовали свои шансы по максимуму. Мы также много упрямились, пытаясь прорваться через центр, не задействуя фланги.

Жаль, что уезжаем с пустыми руками, но опыт игры на этом уровне имеет значение. Думаю, это был один из самых молодых (26 лет и 14 дней - прим.) стартовых составов "Ювентуса" за всю историю, и это означает, что мы хорошо работаем. Наша цель — помочь этим молодым футболистам вырасти, чтобы они были готовы к следующему сезону", - цитирует специалиста Football Italia.