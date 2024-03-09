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Малиновский вышел на второй тайм матча с Монцой

Италия
Обновлено

Потому что дела плохи

Малиновский вышел на второй тайм матча с Монцой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский начал игру с "Монцой" на скамейке запасных. После первого тайма команда украинца уступала 0:2, из-за чего тренерский штаб решил выпустить на замену Малиновского.

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Украинец вышел на поле перед вторым таймом. За ходом событий в матче можете следить на сайте UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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