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Малиновский вышел на второй тайм матча с Монцой
Потому что дела плохи
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский начал игру с "Монцой" на скамейке запасных. После первого тайма команда украинца уступала 0:2, из-за чего тренерский штаб решил выпустить на замену Малиновского.
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Украинец вышел на поле перед вторым таймом. За ходом событий в матче можете следить на сайте UA-Футбол.
????46'| Nel Genoa dentro Vitinha, Malinovskyi e Spence al posto di Vogliacco, Frendrup e Strootman#GenoaMonza 0⃣-2⃣— Genoa CFC (@GenoaCFC) March 9, 2024
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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