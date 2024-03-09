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Был одним из лучших в составе Дженоа. Известны оценки Малиновского за матч с Монцой

Италия

Но без победы

Был одним из лучших в составе Дженоа. Известны оценки Малиновского за матч с Монцой

Фото: Getty Images

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Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский отыграл второй тайм матча с "Монцой". В игре 28-го тура Серии А команда украинца уступила со счетом 2:3.

Руслан отдал 89% точных пасов, выполнил 2 удачных лонгбола, дважды безрезультативно навесил в штрафную, нанес один удар по воротам, заблокировал выстрел соперника, выиграл 2 единоборства, сфолил, заработал нарушение на себе, однажды отобрал мяч. Еще 6 раз были зафиксированы потери кожанного.

Статистические порталы поставили украинцу одни из самых высоких баллов среди футболистов "Дженоа" - 6,6 (WhoScored) и 7,1 (Sofascore).

Малиновский сыграл за "Дженоа" в этом сезоне 26 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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