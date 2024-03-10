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Милан - Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Милан - Эмполи: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa/AC Milan
В последнее время Виктор Коваленко чаще начал появляться в составе "Эмполи". Есть вероятность, что сыграет и сегодня против "Милана".
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Матч Серии А состоится в воскресенье, 10-го марта, в 16:00. Смотреть можно на MEGOGO.
Серия А
"Милан" - "Эмполи"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Мілан - ЕмполіСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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