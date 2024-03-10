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Милан - Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия
Обновлено

Милан - Эмполи: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Милан - Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa/AC Milan

Новина українською

В последнее время Виктор Коваленко чаще начал появляться в составе "Эмполи". Есть вероятность, что сыграет и сегодня против "Милана".

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Матч Серии А состоится в воскресенье, 10-го марта, в 16:00. Смотреть можно на MEGOGO.

Серия А

"Милан" - "Эмполи"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Мілан - Емполі
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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