Милан - Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

В последнее время Виктор Коваленко чаще начал появляться в составе "Эмполи". Есть вероятность, что сыграет и сегодня против "Милана".

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Матч Серии А состоится в воскресенье, 10-го марта, в 16:00. Смотреть можно на MEGOGO.

Серия А

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1