Лечче уволил главного тренера после того, как он ударил головой игрока соперника

Итальянский "Лечче" уволил Роберту Д'Аверсу с должности главного тренера после скандального инцидента с его участием, сообщается на официальном сайте клуба.

После домашнего матча "Лечче" против "Вероны" (0:1) в рамках 28-го тура Серии А, Д'Аверса ударил головой нападающего гостей Тома Анри.

После удара форвард "Вероны" попытался накинуться на своего обидчика, однако драки удалось избежать благодаря вмешательству со стороны других футболистов и членов тренерского штаба.