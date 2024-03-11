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Лечче уволил главного тренера после того, как он ударил головой игрока соперника
Не каждый день такое происходит с участием тренеров
San Diego Union-Tribute
Итальянский "Лечче" уволил Роберту Д'Аверсу с должности главного тренера после скандального инцидента с его участием, сообщается на официальном сайте клуба.
После домашнего матча "Лечче" против "Вероны" (0:1) в рамках 28-го тура Серии А, Д'Аверса ударил головой нападающего гостей Тома Анри.
После удара форвард "Вероны" попытался накинуться на своего обидчика, однако драки удалось избежать благодаря вмешательству со стороны других футболистов и членов тренерского штаба.
Lecce coach Roberto D’Aversa appeared to headbutt Verona striker Thomas Henry at full time….. pic.twitter.com/FUI78TAkht— Italian Football News ???????? (@footitalia1) March 10, 2024
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