Серия А. Лацио выбывает из двух противостояний за неделю

Серия А. 28-ой тур

Рим. "Стадио Олимпико"

: Джанетти 49 (автогол) - Лукка 47, Саррага 51

": Проведель (Мандас 90+9), Лаццари, Хила, А. Романьоли, Хюсай, Весино, Катальди (Камада 60), Луис Альберто (Педро 81), Фелипе Андерсон (Исаксен 46), Иммобиле (Кастельянос 60), Дзакканьи

": Окойе, Феррейра, Джанетти, Н. Перес, Ловрич, Перейра (Бийол 81), Саррага, Пайеро (Самарджич 74), Х. Камара (Земура 74), Товен (Дэвис 90+1), Лукка

: Фелипе Андерсон 45+1, А. Романьоли 57, Весино 90+10 - Н. Перес 44, Окойе 64, Бийол 83, Лукка 86, Самарджич 88

: Н. Перес 90+5 (вторая желтая)

Во вторник "Лацио" вылетел из Лиги Чемпионов. Его полуфинальные матчи Кубка состоятся в апреле. Сейчас самое время выложиться в лиге, которая убегает. Уж точно убегает зона Лиги Чемпионов. Неудивительно, учитывая всего две победы в предыдущих семи турах. От пятого места он отстает на восемь очков, а от четвертого - на 11. Так что матч против "Удинезе" был, возможно, последним шансом вернуться в борьбу.

Шанс вернуться был. После матча в Мюнхене дней отдыха было достаточно. А против команд, не входящих в Топ-9 лиги, серия "лациале" была как раз очень успешной. Шесть побед подряд. Но и она сегодня прервалась. И, учитывая внутренние проблемы в клубе, ссору президента Клаудио Лотито с Маурицио Сарри, постоянные слухи об уходе последнего то ли летом, то ли прямо сейчас, такое поражение и не удивляет.

Играл сегодня "Лацио" совсем неплохо. 69 процентов владения мячом, 18 ударов по воротам, немало интересных комбинаций, движения, опасных моментов. Но и "Удинезе" играл активно, пробивал по воротам 14 раз, заставлял Проведеля спасать. Гранд не сумел перекрыть его, не сумел вообще доказать, что он гранд. А в такой игре, при таких качелях, выиграть может кто угодно.

Хозяева начали активно. Близким к створу ударом Луиса Альберто издали. Ударом Дзакканьи издали в стойку. Несколькими неточными ударами после хороших комбинаций. Но затем они заснули и разбудили гостей. Проведель отбивал мощный удар слета Ловрича с линии штрафной, спас от удара Камара в упор после ошибки обороны, спас от удара головой Джанетти при "стандарте".

А второй тайм начался бешено. Товен прошёл, отдал Камара, тот неудачно пробил, но этот удар превратился в ассист для Лукки. Тут же Дзакканьи прорвался сбоку в штрафную, и его прострел отскочил от Джанетти в ворота "Удинезе". Но тут же Саррага чётко пробил низом из-за пределов штрафной. И вскоре Окойе совершил четыре сложных сейва - от Исаксена, Лаццари и дважды Иммобиле.

Правда, сразу после этих сейвов, после 60-ой минуты, игра успокоилась и уже не проснулась. "Лацио" просто опустил руки, будто уже не верил в успех. Отметить после часа игры можно лишь удаление Переса за тактический фол и замену вратаря Проведеля из-за травмы во время прихода на угловой своей команды. Конкретно - во время попытки прыжка для удара головой.

Третье поражение "Лацио" в лиге подряд. Всего семь очков в восьми последних турах. Девятое место и, скорее всего, вылет из борьбы за Топ-5. А "Удинезе" не проигрывает в пятом из шести последних матчей лиги. Одерживает лишь четвёртую победу там в сезоне. Причём все они - над грандами. "Аталантой", "Миланом", "Ювентусом", "Лацио". И три последние - в гостях. Он в трёх очках над зоной вылета.