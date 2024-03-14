Лучший бомбардир в истории ЧМ Клозе может заменить Сарри в Лацио

Бывший форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Мирослав Клозе может сменить Маурицио Сарри на должности главного тренера "Лацио".

По информации Calciomercato, в ближайшее время стороны проведут переговоры. Сам Клозе тоже сообщил о готовности возглавить команду.

"Скоро уже буду в Формелло (база "Лацио"). Я бы принял контракт, даже если он будет рассчитан до июня", - сказал немец.

Напомним, "Лацио" стал последним клубом Клозе в его карьере футболиста. В стане "орлов" Мирослав выступал с 2011 по 2016 годы.

Напомним, что вчера Маурицио Сарри официально покинул пост наставника "Лацио".