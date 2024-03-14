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Лучший бомбардир в истории ЧМ Клозе может заменить Сарри в Лацио
Миро не прочь вернуться в столицу Италии
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Uwe Anspach/picture alliance
Бывший форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Мирослав Клозе может сменить Маурицио Сарри на должности главного тренера "Лацио".
По информации Calciomercato, в ближайшее время стороны проведут переговоры. Сам Клозе тоже сообщил о готовности возглавить команду.
"Скоро уже буду в Формелло (база "Лацио"). Я бы принял контракт, даже если он будет рассчитан до июня", - сказал немец.
Напомним, "Лацио" стал последним клубом Клозе в его карьере футболиста. В стане "орлов" Мирослав выступал с 2011 по 2016 годы.
Напомним, что вчера Маурицио Сарри официально покинул пост наставника "Лацио".
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