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Нескольких болельщиков Ромы арестовали накануне матча против Брайтона
Фанатов арестовали в аэропорту
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ciro De Luca/NurPhoto
Несколько фанатов "Ромы" были арестованы после того, как создали проблемы во время перелета в Англию на матч Лиги Европы с "Брайтоном".
La Gazzetta dello Sport сообщает, что пять или шесть болельщиков ужасно вели себя на борту самолета во время полета, поэтому полиция арестовала их сразу после посадки.
На стадионе также будут присутствовать двое фанатов "Брайтона", которые получили ножевые ранения во время поездки в Рим.
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Напомним, что матч "Брайтон" - "Рома" состоится 14 марта. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
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