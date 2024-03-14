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Нескольких болельщиков Ромы арестовали накануне матча против Брайтона

Италия
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Фанатов арестовали в аэропорту

Нескольких болельщиков Ромы арестовали накануне матча против Брайтона

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ciro De Luca/NurPhoto

Новина українською

Несколько фанатов "Ромы" были арестованы после того, как создали проблемы во время перелета в Англию на матч Лиги Европы с "Брайтоном".

La Gazzetta dello Sport сообщает, что пять или шесть болельщиков ужасно вели себя на борту самолета во время полета, поэтому полиция арестовала их сразу после посадки.

На стадионе также будут присутствовать двое фанатов "Брайтона", которые получили ножевые ранения во время поездки в Рим.

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Напомним, что матч "Брайтон" - "Рома" состоится 14 марта. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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