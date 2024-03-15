  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Эмполи - Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эмполи - Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Эмполи - Болонья: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Эмполи - Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Эмполи" сыграет против одного из открытий чемпионата Италии. Найдется ли в основном составе команды место для украинца Виктора Коваленко? Узнаем из видеотрансляции.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч состоится в пятницу, 15-го марта, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO.

Серия А

"Эмполи" - "Болонья"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Емполі - Болонья
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Агент Малиновского: Руслан хорошо ладит с Джилардино, ему нравится в Дженоа
yellow-arrow
Президент Лацио: Сарри предали. Его прощание не витало в воздухе, это было неожиданно
yellow-arrow
Меньян получил повреждение в матче против пражской Славии
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости