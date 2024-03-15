Эмполи - Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

"Эмполи" сыграет против одного из открытий чемпионата Италии. Найдется ли в основном составе команды место для украинца Виктора Коваленко? Узнаем из видеотрансляции.

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Матч состоится в пятницу, 15-го марта, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO.

Серия А

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2