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Эмполи - Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Эмполи - Болонья: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Эмполи" сыграет против одного из открытий чемпионата Италии. Найдется ли в основном составе команды место для украинца Виктора Коваленко? Узнаем из видеотрансляции.
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Матч состоится в пятницу, 15-го марта, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO.
Серия А
"Эмполи" - "Болонья"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2
Трансляція матчу Емполі - БолоньяСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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