Манчестер Юнайтед летом может подписать хавбека Ювентуса летом

Туринский "Ювентус" испытывает проблемы с продлением контракта с полузащитником Уэстоном Маккенни.

По информации GiveMeSport, если итальянцы не договорятся с игроком продлить соглашение, то "Манчестер Юнайтед" попытается осуществить трансфер футболиста за 17 миллионов евро. Это на 8 млн меньше, чем оценивает 25-летнего Маккенни Transfermarkt.

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Уэстон в этом сезоне Серии А сыграл 26 матчей, в которых отдал 7 результативных передач.