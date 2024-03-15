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Манчестер Юнайтед летом может подписать хавбека Ювентуса летом

Италия
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Уэстон Маккенни может перейти в Премьер-Лигу

Манчестер Юнайтед летом может подписать хавбека Ювентуса летом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Туринский "Ювентус" испытывает проблемы с продлением контракта с полузащитником Уэстоном Маккенни.

По информации GiveMeSport, если итальянцы не договорятся с игроком продлить соглашение, то "Манчестер Юнайтед" попытается осуществить трансфер футболиста за 17 миллионов евро. Это на 8 млн меньше, чем оценивает 25-летнего Маккенни Transfermarkt.

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Уэстон в этом сезоне Серии А сыграл 26 матчей, в которых отдал 7 результативных передач.

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Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед
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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Екатерина Власова
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