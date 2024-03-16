Серия А. Аутсайдеры возвращаются к поражениям

Серия А. 29-й тур

Монца. "U-Пауэр Стадиум"

: Мальдини 42

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Удине. "Блюэнерджи Арена"

: Сапата 10, Влашич 53

"Кальяри" и "Удинезе" в последнее время показывали неплохие результаты. Оба выиграли в предыдущем туре. Первый выиграл два матча подряд, а прямо перед этим дважды сыграл вничью, в том числе со вторым. Второй проиграл лишь однажды в шести матчах, в предыдущем туре победив в гостях "Лацио". Но сегодня оба проиграли. Причем середнякам, которые борются за десятое место.

В "Монце" грядут большие изменения. Продажа клуба. В "Торино" - не такие большие, но главный тренер Иван Юрич летом почти наверняка уйдёт. Впрочем, пока обе играют в свое удовольствие. Первая сегодня одержала пятую победу в восьми последних матчах при одном поражении. Второму побед как раз не хватало - вторая в восьми последних матчах при четырёх ничьих и двух поражениях.

Оба матча высоким качеством не отличались, но будущие победители уверенно выиграли по владению мячом, позволили соперникам лишь один удар в створ на двоих, ответив восемью на двоих. Лучшее определение - победы на классе.

В Монце все решил штрафной удар Даниэля Мальдини. От перекладины в ворота. Еще до него гость Лападула исполнял такой, но немного не попал. Ну а с игры ничего особо интересного не было. В Удине гости попадали в стойку (Влашич), замыкали головой (Сапата), перехватывали и разыгрывали (Сапата и Влашич). Еще и Окереке дважды убегал к вратарю и мог довести до разгрома. Окойе тащил.

Местные болельщики в Удине не раз освистывали своих игроков.

"Монца" и "Торино" ныне обе в Топ-10, сдвинув оттуда "Лацио". "Удинезе" 13-ый, но лишь в трех очках над зоной вылета. "Кальяри" 15-ый в двух.