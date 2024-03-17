Хотят отразить звездный статус. Интер готовит новый контракт для Лаутаро Мартинеса

"Интер" намерен предложить звездный контракт Лаутаро Мартинесу. Об этом сообщает Football Italia.

Как говорится в источнике, "Интер" намерен предложить 26-летнему аргентинцу контракт, отражающий его звездный статус в команде. Источник добавляет, что новый контракт сделает Лаутаро самым высокооплачиваемым игроком команды.

Напомним, Лаутаро Мартинес присоединился к "Интеру" в июле 2018 года. За этот сезон аргентинец провел 36 матчей во всех турнирах, где отличился 26 голами и 5 результативными передачами.