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Хотят отразить звездный статус. Интер готовит новый контракт для Лаутаро Мартинеса

Италия

Текущий контракт действует до лета 2026 года

Хотят отразить звездный статус. Интер готовит новый контракт для Лаутаро Мартинеса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Интер" намерен предложить звездный контракт Лаутаро Мартинесу. Об этом сообщает Football Italia.

Как говорится в источнике, "Интер" намерен предложить 26-летнему аргентинцу контракт, отражающий его звездный статус в команде. Источник добавляет, что новый контракт сделает Лаутаро самым высокооплачиваемым игроком команды.

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Напомним, Лаутаро Мартинес присоединился к "Интеру" в июле 2018 года. За этот сезон аргентинец провел 36 матчей во всех турнирах, где отличился 26 голами и 5 результативными передачами.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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