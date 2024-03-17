Серия А. Интер - Наполи 1:1. Ничья по инерции с голами защитников

Серия А. 29-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Наполи" 1:1

Голы: Дармиан 43 - Жезус 81

"Интер": Зоммер, Павар (Биссек 46), Ачерби, А. Бастони, Дармиан (Бьюкенен 84), Чалханоглу, Барелла (Фраттези 71), Мхитарян, Димарко (Думфриз 79), Тюрам, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес 79)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Оливера (Руи 74), Ангисса, Лоботка, Траоре (Каюст 70), Политано (Линдстрем 90+2), Распадори (Симеоне 74), Кварацхелия (Нгонг 90+2)

Предупреждения: Павар 36, Барелла 54 - Лоботка 52

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

"Интер" и "Наполи" посреди недели вылетели из Лиги Чемпионов. Было ясно, что вылет окажет на них влияние и в физическом, и в психологическом плане. Как и близкий уход на перерыв на матчи сборных. Мы еще и получили сегодня больше, чем ожидали. Энергичную игру с 30-ю ударами по воротам. Однако не покидало ощущение игры по инерции, на автопилоте.

"Нерадзурри" вылетели в серии пенальти от "Атлетико", хотя считались фаворитом. Прервали серию из 13-ти побед подряд во всех турнирах в 2024-ом году. Потому пребывали в подавленном состоянии. И из-за огромного преимущества в лиге их мотивация сегодня была под вопросом. А "везувиани" еще борются за место в ЛЧ в следующем сезоне, но также как-то по инерции.

В первом тайме преимущество "Интера" было очевидным. Хотя "Наполи" подтвердил статус лучшей команды лиги по владению мячом. Хозяева были обязаны забивать уже в дебюте. Удар головой Дармиана отбил Мерет, Алекс встал и отбил добивание Лаутаро Мартинеса, а Барелла добил выше. В концовке тайма комбинацию с фланга на фланг завершил Дармиан, замкнув прострел Бастони.

Латераль забил свой второй гол в сезоне. А центральный защитник ассистировал во втором матче лиги подряд, причем, как и тогда - в позиционной атаке, и "кроссом" с фланга.

Правда, кроме этих моментов, до перерыва мы толком не видели ничего. Интересные атаки завершались на защитниках, команды двигались довольно быстро, но, как уже говорилось выше, по инерции.

Второй тайм лидер лиги начал мощно с целью снять все вопросы. Однако чемпион, не желавший участвовать в неофициальной церемонии передачи Скудетто, отбился. Мерет отбил удар низом Лаутаро и такой же, только издали, Димарко. И довольно быстро игра вновь переключилась на автопилот. А в последней ее четверти - даже на ощутимое давление "Наполи".

С игры то давление не принесло ничего. Кроме неточных ударов Траоре с линии штрафной. А вот с углового Бастони задел головой мяч и не сумел его выбить. Оставив Жезусу лишь подставить голову под удар в упор с отскоком от газона.

Уже четвертый бледный матч "Интера" подряд. Третий подряд в лиге. Скудетто это не помешает взять, ведь гандикапа над "Миланом" 14 очков. Но такая игра заставляет предположить, что Симоне Индзаги неправильно рассчитал силы на сезон. Прерваны еще некоторые серии. Из десяти побед в лиге подряд над всеми, девяти таких дома, из пяти побед дома в лиге над "Наполи".

Неаполитанцы же не проиграли в шестом матче лиги подряд. После победы над "Ювентусом" добыли еще один почетный результат. Правда, в гостях в лиге не выиграли уже седьмой матч из последних восьми. И вообще, их любимый результат в шести последних турах - 1:1. Четыре таких. А с ними зону Лиги Чемпионов не догнать. Четвертое место уже в девяти очках.