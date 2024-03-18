Против кризиса и депрессии. Итоги 29-го тура Серии А

Эмполи - Болонья 0:1

Монца - Кальяри 1:0

Удинезе - Торино 0:2

Салернитана - Лечче 0:1

Фрозиноне - Лацио 2:3

Ювентус - Дженоа 0:0

Эллас Верона - Милан 1:3

Рома - Сассуоло 1:0

Аталанта - Фиорентина - перенесен

Интер - Наполи 1:1

"Интер" и "Наполи" болезненно переносили вылет из Лиги Чемпионов. "Рома" и "Болонья" пытались не скатиться в кризис. "Лацио", возможно, начал из него выходить. "Ювентус" застревает в нем все глубже. "Милан" чувствует себя хорошо. А среди аутсайдеров изменений нет. Таким был последний тур Серии А перед последним перерывом на матчи сборных в сезоне.

Один матч не был сыгран. "Аталанта" и "Фиорентина" договорились о переносе из-за внезапной госпитализации Генерального директора "фиалок" Джо Бароне.

"Интер" - "Наполи"

Центральный матч тура его участники играли на фоне усталости и разочарования из-за вылета из Лиги Чемпионов. Исходя из этого, играли даже энергично. Нанесли 30 ударов по воротам. Но часто казалось, что играют по инерции, на автопилоте. Хороших ударов по воротам было мало. А забивали защитники. Еще и Бастони ассистировал и в свои, и в чужие ворота.

"Интер" мощно провел начало обоих таймов и концовку первого, "Наполи" - концовку второго. Большая же часть матча была холостой. Лидер атаки "Наполи" Виктор Осимхен был травмирован, лидер "Интера" Лаутаро Мартинес растворился на поле. Растворился и Хвича Кварацхелия. Многие устали.

Уже четвертый бледный матч "Интера" подряд. Третий подряд в лиге. Прерваны серии из десяти побед в лиге подряд над всеми, девяти таких дома, из пяти побед дома в лиге над "Наполи". До "Атлетико" в Лиге Чемпионов он не пропускал в сезоне после 75-ой минуты в основное время. Теперь пропустил в эти минуты в двух матчах подряд.

Неаполитанцы же не проиграли в шестом матче лиги подряд. Однако в них добыли четыре ничьи 1:1. А в гостях в лиге не выиграли уже седьмой матч из последних восьми. С такими сериями их погоня за зоной Лиги Чемпионов безнадежна. Хотя в игре с Франческо Кальцоной прогресс заметен.

Симоне Индзаги разочарован, поскольку его вратарь "остался без сейвов", но команда "пропустила с наивной ошибки". Однако доволен игрой в целом и не очень хочет жаловаться после десяти побед и ничьей. Кальцона также доволен игрой своей команды, считает, что она "нашла себя вновь" и что "Интер" доминировал лишь десять минут".

"Милан"

Единственную уверенную победу в туре среди грандов одержал "Милан". Уверенную - не значит легкую, без вопросов. "Вероне" позволяли организовывать атаки и забить, сами "россонери" дважды попали в перекладину, забили первые два гола в раздевалку и из раздевалки. Тем не менее, это их лучший матч в лиге после 3:1 над "Ромой" в январе, уволившего Жозе Моуриньо.

Кристиан Пулишич вышел на 12 голов в сезоне во всех турнирах - рекорд карьеры. Тео Эрнандес дважды чуть не потерял мяч, но в итоге добежал и забил с острого угла. Ноа Окафор, игравший центрфорварда, перехватил на левом фланге и промчал там, создав второй гол.

Стефано Пиоли говорил о правильном отношении к игре, о сплоченности, о беге и множестве шансов забить. Назвав игру очень положительной, учитывая плотный календарь. Контраст с унылой победой над "Эмполи" неделю назад (1:0 дома) очевиден. Пусть и на этот раз сопернику также давали играть.

Пять побед "Милана" подряд во всех турнирах. Седьмая победа над "Вероной" подряд. Он забивает более двух мячей в матче лиги впервые после пяти без этого. И укрепляется на втором месте.

"Болонья" и "Рома"

"Милан" мог скатиться в кризис после трех матчей без побед в феврале. "Болонья" в 29-ом туре могла оформить два матча подряд без побед и забитых мячей и начать думать о кризисе. Но на 94-ой минуте все же дожала "Эмполи". В концовке матча наконец-то включившись на полную мощь и заставив соперника ошибаться раз за разом.

Она победила в матче по ударам по воротам со счетом 20:10, в створ - 9:1, по владению мячом - 71:29. Тем не менее, немало отрезков были сонными, бледными. Далеко не лучшее ее выступление. Тем ценнее ее переключение в важнейшие минуты в концовке, когда должна была забивать три-четыре мяча. И тем важнее итоговая победа.

Тьяго Мотта после матча говорил об организованности, командной игре и характере.

"Болонья" впервые в истории побеждает "Эмполи" в гостях в Серии А, набирает 54 очка - столько же, сколько за полный предыдущий сезон, и приближается к "Ювентусу".

"Рома" уже была с двумя матчами без побед во всех турнирах и могла начать думать о кризисе. Тем более, что и отыграла те два неудачно. Малоудачно отыграла и третий против "Сассуоло". Три удара по воротам в первом тайме, еще семь - во втором. При 63-ех процентах владения мячом. Крайне мало опасных ударов, попадание соперников в стойку.

Оправдать ее можно усталостью. Травмой и отсутствием Пауло Дибалы, травмой Ромелу Лукаку, из-за которой был под вопросом на матч. И неудобностью "Сассуоло", равным по победам с ней в предыдущих матчах и в Риме, и на всех полях. Между ними было много ничьих. Еще одна была близка.

Ну и лучшее оправдание - три очка. И даже третий из девяти матчей лиги с Даниэле Де Росси без пропущенных. Шестой гол с ним капитана Лоренцо Пеллегрини после лишь трех за почти пять месяцев с Жозе Моуриньо. "Рома" в целом играла в этом туре как во времена Моуриньо. Но ее капитан играл иначе и принес ей победу четким дальним ударом.

"Мы можем все еще добавить или разрушить все", - говорил после матча Де Росси. О самом матче он говорил немного. Ясно, почему. Такой следует поскорее забыть, кроме трех очков.

"Ювентус" и "Лацио"

Аутсайдеры своих лиг. "Ювентус" - лиги борьбы за Скудетто и даже второе место. "Лацио" - борьбы за зону Лиги Чемпионов. Оба переживают очень тяжелый период. Первый подошел к туру с шестью очками в семи последних, второй - с семью в восьми. На их тренеров лают все, свои болельщики освистывают команды и требуют "показать, что у игроков есть тестикулы".

Маурицио Сарри подал в отставку, его штаб, кроме Джованни Мартускьелло, последовал за ним. Закрыться на базе получилось лишь на день, а затем игроки взбунтовались. А капитана оскорбляли возле садика его сына. Мартускьелло признавал, что главной его работой было отвлечь игроков от проблем и сосредоточить их на поле.

Поначалу отвлечься не получалось. "Лацио" пропустил и далее позволял слишком много опасных атак. Но нашел гол на ровном месте, мощно начал второй тайм и забил дважды (запасной форвард Кастельянос за шесть минут после выхода на замену сделал дубль), затем пропустил, но удержался довольно четко.

Мартускьелло говорил об облегчении и о том, что четыре дня не спал.

"Ювентус" на базе закрылся и задержался. Но ему как раз это не помогло. Он также поначалу не мог отвлечься и выдал совершенно унылый первый тайм против "Дженоа". В котором генуэзцы могли забить. Во втором туринцы уже давили с 9:0 по ударам по воротам и 71:29 по владению мячом, дважды попали в стойку, но не забили. По духу игры и не заслужили.

После двух пропущенных в четырех турах подряд (такое впервые за 31 год) матч без пропущенных - прогресс. Но неужели нельзя найти баланс между обороной и атакой? И обойтись без удаления Душана Влаховича на последних минутах за разговоры с арбитром?

Массимилиано Аллегри лаял в ответ на журналистов. Заявлял, что нечего указывать ему, как играть и что он не потерял раздевалку. Сказал, что в первом тайме команда нервничала и была зажата из-за важности матча, но второй считает хорошим. Также доволен обороной. И видит улучшение отношения игроков к делу. Что ж, улучшения результатов нет, и это точно видно.

Другие

Середняки в этом туре отыграли хорошо и приблизились к борьбе за Еврокубковые места. "Дженоа" выстояла в Турине, отодвинув в тень слабый период с тремя поражениями в пяти матчах. Доказала силу в гостях, где теперь проиграла один из семи последних.

"Монца" забила лишь со штрафного, но контролировала игру. Контролировал свою и "Торино", забив два, организовав еще два выхода один-на-один и попадая в стойку в совсем другом эпизоде. Победители уверенно выиграли по владению мячом, позволили соперникам лишь один удар в створ на двоих, ответив восемью на двоих.

Аутсайдеры как раз разочаровали. "Кальяри" и "Удинезе" были слишком скованы против "Монцы" и "Торино". Как и "Эмполи" против "Болоньи". Последний проиграл уже третий матч подряд со счетом 0:1. "Верона" и "Фрозиноне" играли раскованно, активно дома против грандов, но слишком несобранно. "Милан" и "Лацио" должны были забивать даже больше, чем три.

"Сассуоло" боролся плотно, но проспал дальний удар.

Очки из аутсайдеров набрал лишь "Лечче". В первом матче нового главного тренера Луки Готти. Но набрал их против еще худшего аутсайдера - "Салернитаны". Благодаря автоголу и серии блестящих сейвов своего вратаря Владимиро Фальконе.

Украинский след

Виктор Коваленко после двух матчей в стартовом составе "Эмполи" вышел на замену во втором матче подряд. На этот раз - на 66-ой минуте. Как обычно, играл одного из двух центральных атакующих полузащитников, пытался прессинговать высоко. Был совершенно незаметен - семь касаний мяча, пять передач. Еще и лишь два из пасов были точными.

Оценки от прессы - "5.5" и "6". Незаметен, но работал - таков рефрен. Или "работал, но незаметен".

Руслан Малиновский в пятый раз подряд не попал в "старт" "Дженоа". На этот раз был близок из-за травм, но сам подхватил грипп. Вышел на поле на 70-ой минуте. С ним "Дженоа" лишь отбивалась, владея мячом 20 процентов времени. Сам Руслан коснулся его лишь шесть раз, отдал лишь три паса. Зато дважды выбил и однажды перехватил. Выиграл два из пяти единоборств.

Оценки - чаще "6", чем "5.5". С теми же указаниями, что и у Коваленко.

Лучший игрок и прорыв тура - Валентин Кастельянос ("Лацио"). Вышел на замену и сразу дубль

Разочарование тура - "Ювентус". Вязнет в кризисе

Лучший вратарь тура - Владимиро Фальконе ("Лечче"). Принес победу

Лучший тренер тура - Джованни Мартускьелло ("Лацио"). Настрой команды, выход Кастельяноса

Фото - ANSA