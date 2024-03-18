Стали известны имена трёх кандидатов на замену Аллегри в Ювентусе

Руководство "Ювентуса" составило шорт-лист претендентов на замену Массимилиано Аллегри на должности главного тренера.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в сферу интересов туринского клуба входят Тьяго Мотта ("Болонья"), Винченцо Итальяно ("Фиорентина") и Раффаэле Палладино ("Монца").

Отмечается, что будущее Аллегри будет зависеть от итогов текущего сезона. Действующий контракт специалиста с "бьянконери" рассчитан до июня 2025 года.

После серии неудачных результатов с начала года, "Ювентус" опустился на третье место в чемпионате Италии. Также команда ведёт борьбу за победу в Кубке Италии.