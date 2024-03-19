  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Франческо Тотти: Я никогда не вернусь в Рому
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Франческо Тотти: Я никогда не вернусь в Рому

Италия

Рана от конфликта с руководством родного клуба всё ещё не зажила

Франческо Тотти: Я никогда не вернусь в Рому

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда "Ромы" Франческо Тотти ответил на вопрос о возможном возвращении в римский клуб.

"Я никогда не вернусь в "Рому". Вы вечно задаёте мне этот вопрос. Ещё раз отвечаю: в клуб я не вернусь", - приводит слова Франческо Corriere dello Sport.

Тотти - рекордсмен "Ромы" по числу проведенных матчей и забитых мячей. В 2017 году итальянский форвард объявил о завершении карьеры, после чего был назначен директором клуба. Через два года Франческо покинул эту должность, а руководство "волков", в свою очередь, заявило, что "у Тотти причудливое и далекое от реальности восприятие фактов и решений, принятых в клубе".

По теме
yellow-arrow
Скауты Ювентуса будут просматривать двух игроков Шахтера в матче против БиГ
yellow-arrow
Салернитана четвёртый раз за сезон меняет тренера. Ассистентом нового наставника станет Рибери
yellow-arrow
МЮ выстоял и показал зубы, Барса воспользовалась эйфорией Атлетико. Обзор главных матчей уик-энда
Франческо Тотти Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Corriere dello sport
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости