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Франческо Тотти: Я никогда не вернусь в Рому
Рана от конфликта с руководством родного клуба всё ещё не зажила
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда "Ромы" Франческо Тотти ответил на вопрос о возможном возвращении в римский клуб.
"Я никогда не вернусь в "Рому". Вы вечно задаёте мне этот вопрос. Ещё раз отвечаю: в клуб я не вернусь", - приводит слова Франческо Corriere dello Sport.
Тотти - рекордсмен "Ромы" по числу проведенных матчей и забитых мячей. В 2017 году итальянский форвард объявил о завершении карьеры, после чего был назначен директором клуба. Через два года Франческо покинул эту должность, а руководство "волков", в свою очередь, заявило, что "у Тотти причудливое и далекое от реальности восприятие фактов и решений, принятых в клубе".
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