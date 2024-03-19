Франческо Тотти: Я никогда не вернусь в Рому

Легенда "Ромы" Франческо Тотти ответил на вопрос о возможном возвращении в римский клуб.

"Я никогда не вернусь в "Рому". Вы вечно задаёте мне этот вопрос. Ещё раз отвечаю: в клуб я не вернусь", - приводит слова Франческо Corriere dello Sport.

Тотти - рекордсмен "Ромы" по числу проведенных матчей и забитых мячей. В 2017 году итальянский форвард объявил о завершении карьеры, после чего был назначен директором клуба. Через два года Франческо покинул эту должность, а руководство "волков", в свою очередь, заявило, что "у Тотти причудливое и далекое от реальности восприятие фактов и решений, принятых в клубе".