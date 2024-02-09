Моуриньо рассказал, как в свое время хотел переманить Де Росси и Тотти

Португальский специалист Жозе Моуриньо рассказал, как хотел подписать из "Ромы" Даниэле Де Росси и Франческо Тотти в миланский "Интер" и мадридский "Реал".

"Я хотел подписать Де Росси в "Интер" и "Реал", но на тот момент это было невозможно. Кроме того, я хотел пригласить в "Интер" Тотти, несмотря на его тогдашний возраст, но это тоже было невозможно", - приводит слова Моуриньо Football Italia.

Напомним, 16 января стало известно об увольнении Моуриньо из "Ромы". Португалец возглавил римский клуб летом 2021 года. В сезоне-2021/2022 "Рома" выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 "волки" дошли до финала Лиги Европы. Под руководством португальского специалиста "Рома" суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и 29 встреч проиграли.