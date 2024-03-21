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Ведущий игрок Аталанты хочет покинуть команду этим летом

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Наверняка уже и чемоданы собраны

Ведущий игрок Аталанты хочет покинуть команду этим летом

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Тён Копмейнерс является едва ли не ключевым игроком бергамасков в этом сезоне. Но этот союз похоже, будет существовать недолго. Нидерландский полузащитник рассказал в интервью De Telegraaf, существует реальная вероятность того, что он покинет "Аталанту" после этого сезона:

"В прошлом году у меня уже был конкретный интерес со стороны "Наполи", но переговоры между клубами закончились безрезультатно. Я дал понять "Аталанте", что хочу перейти следующим летом. Но должно быть что-то очень хорошее, чтобы я просто так обменял это на "Аталанту". Мы с моей девушкой прекрасно проводим время в Италии, но ради некоторых клубов в Англии я готов переждать дождь. Надеюсь, что будут хорошие варианты, о которых я смогу подумать. А потом я надеюсь, что "Аталанта" получит за меня хорошую сумму, потому что я прекрасно провел там время", - сказал 26-летний футболист.

Тён Копмейнерс говорит, что сейчас он сосредоточен на выступлениях за "Аталанту" и сборную, но все же трансферные слухи его отвлекают. "Я бы солгал, если бы сказал, что не слежу за вероятным интересом со стороны "Ювентуса" и клубов Премьер-лиги. Конечно, я тоже читаю об этом или получаю сообщения".

Добавим, что нидерландский полузащитник в этом сезоне отметился 12 голами и 4 передачами в 34 матчах за клуб из Бергамо.

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Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) АПЛ Наполи Тён Копмейнерс
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Источник:
De Telegraaf
Опубликовал: Александр Гресь
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