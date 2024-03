Ведущий игрок Аталанты хочет покинуть команду этим летом

Тён Копмейнерс является едва ли не ключевым игроком бергамасков в этом сезоне. Но этот союз похоже, будет существовать недолго. Нидерландский полузащитник рассказал в интервью De Telegraaf, существует реальная вероятность того, что он покинет "Аталанту" после этого сезона:

"В прошлом году у меня уже был конкретный интерес со стороны "Наполи", но переговоры между клубами закончились безрезультатно. Я дал понять "Аталанте", что хочу перейти следующим летом. Но должно быть что-то очень хорошее, чтобы я просто так обменял это на "Аталанту". Мы с моей девушкой прекрасно проводим время в Италии, но ради некоторых клубов в Англии я готов переждать дождь. Надеюсь, что будут хорошие варианты, о которых я смогу подумать. А потом я надеюсь, что "Аталанта" получит за меня хорошую сумму, потому что я прекрасно провел там время", - сказал 26-летний футболист.

