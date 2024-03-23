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Интер заинтересовался южнокорейским защитником Баварии

Италия

Следят за ним со времен, когда он играл за Фенербахче

Интер заинтересовался южнокорейским защитником Баварии

La Gazzetta dello Sport

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"Интеру" интересен защитник "Баварии" Ким Мин Чжэ, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По имеющейся информации, если Франческо Ачерби покинет клуб, "Интер", попытается подписать центрального защитника мюнхенской "Баварии". Отмечается, что Ким Мин Чжэ если и перейдет в другой клуб, то только на правах аренды, ведь "мюнхенцы" видят его ключевым игроком и не хотят расставаться с ним.

Напомним, 27-летний Ким Мин Чжэ перешел в "Баварию" летом 2023 года. За этот сезон он сыграл в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Примерная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 60 миллионов евро.

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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