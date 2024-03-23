Жиру отклонил предложение из Саудовской Аравии. Нападающий предпочитает МЛС

Нападающий “Милана” Оливье Жиру отклонил предложение клуба из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Николо Скира.

Французы предлагали двухлетний контракт. В общей сложности он мог заработать 20 миллионов евро.

Отметим, что сейчас в “Милане” его оклад составляет четыре миллиона евро в год.

В то же время Жиру предпочитает продолжить свою карьеру в МЛС. Его агенты стали на шаг ближе к ФК "Лос Анджелес". Соглашен контракт до декабря 2025 года.

Текущее сотрудничество нападающего с “Миланом” рассчитано до конца текущего сезона. Француз находится в составе "россонери" с июля 2021 года. В общей сложности он провел 121 матч, в котором забил 46 голов и отдал 20 ассистов.