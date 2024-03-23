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Жиру отклонил предложение из Саудовской Аравии. Нападающий предпочитает МЛС

Италия

Не согласился даже на гораздо большую зарплату, чем сейчас

Жиру отклонил предложение из Саудовской Аравии. Нападающий предпочитает МЛС

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий “Милана” Оливье Жиру отклонил предложение клуба из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Николо Скира.

Французы предлагали двухлетний контракт. В общей сложности он мог заработать 20 миллионов евро.

Отметим, что сейчас в “Милане” его оклад составляет четыре миллиона евро в год.

В то же время Жиру предпочитает продолжить свою карьеру в МЛС. Его агенты стали на шаг ближе к ФК "Лос Анджелес". Соглашен контракт до декабря 2025 года.

Текущее сотрудничество нападающего с “Миланом” рассчитано до конца текущего сезона. Француз находится в составе "россонери" с июля 2021 года. В общей сложности он провел 121 матч, в котором забил 46 голов и отдал 20 ассистов.

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Оливье Жиру Милан
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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