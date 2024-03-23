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Вест Хэм хочет купить защитника сборной Италии
Придется заплатить 25 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Хэм" положил свой скаутский глаз на защитника "Торино" и сборной Италии Рауля Белланову. Об этом сообщает Николо Скира.
"Молотобойцы" следят за его игрой. “Быки” хотят выручить за потенциальный трансфер 25 миллионов евро.
Белланова находится в лагере сборной Италии. Вызов на мартовские матчи – его дебютный в карьере. В товарищеском поединке против Колумбии он просидел все 90 минут на скамейке для запасных.
В текущем сезоне Рауль провел 30 матчей в составе "Торино", отличившись одним голом и пятью ассистами.
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