Вест Хэм хочет купить защитника сборной Италии

"Вест Хэм" положил свой скаутский глаз на защитника "Торино" и сборной Италии Рауля Белланову. Об этом сообщает Николо Скира.

"Молотобойцы" следят за его игрой. “Быки” хотят выручить за потенциальный трансфер 25 миллионов евро.

Белланова находится в лагере сборной Италии. Вызов на мартовские матчи – его дебютный в карьере. В товарищеском поединке против Колумбии он просидел все 90 минут на скамейке для запасных.

В текущем сезоне Рауль провел 30 матчей в составе "Торино", отличившись одним голом и пятью ассистами.