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Пинту - о селекции во времена Моуринью: Все принятые решения были коллективными. Я никогда не подписывал игроков без одобрения Жозе

Италия

Рассказал об увольнении

Пинту - о селекции во времена Моуринью: Все принятые решения были коллективными. Я никогда не подписывал игроков без одобрения Жозе

Фото: Football Italia

Новина українською

Бывший директор "Ромы" Тьягу Пинту рассказал о сотрудничестве с Жозе Моуринью и описал каким был день увольнения коуча.

Это был очень тяжелый день. Я еще молод, не знаю, справляются ли старшие директора с этим по-другому, но мне казалось, что я умираю, когда увольняю тренера. Когда увольняют тренера, это означает, что ты тоже сделал что-то не так. Это была эмоциональная ситуация, мы работали вместе два с половиной года.

Моуринью хорошо знает, что я был солдатом в те два с половиной года. Вполне естественно, что, особенно во время трансферного рынка, есть определенное напряжение между тренером и спортивным директором, но он прекрасно знает, что я был предан ему, клубу и проекту.

У нас могут быть разные идеи, но мы можем работать вместе. Все принятые решения были коллективными. Я никогда не подписывал игроков без одобрения Моуринью, но в то же время я бы солгал, если бы сказал, что игроки, которых мы привлекли, были первым выбором для клуба.

Моуринью всегда был вовлечен. Не было игрока, который бы принадлежал только Моуринью или только Тиаго Пинту. Мы никогда не подписывали игрока, которого не хотел Моуринью, такого не было.

Также несправедливо утверждать, что Моуринью имел игроков, которых он хотел, поскольку это тоже неправда. Мы подписали тех игроков, которых могли подписать, но ни один игрок не прибыл в "Рому" без разрешения Моуринью.

Пинту покинул "Рому" в феврале этого года, хотя его контракт был рассчитан до июня.

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Жозе Моуриньо Тьягу Пинту Рома Жозе Моуринью
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Источник:
sport.sky.it
Опубликовал: Виктор Иванчук
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