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Николо Дзаньоло хочет вернуться в Серию А

Италия

Покойный гендиректор фиалок Джо Бароне в этом замешан

Николо Дзаньоло хочет вернуться в Серию А

Оксана Васильева, UA-Футбол

Новина українською

Итальянский полузащитник Дзаньоло, который на правах аренды играет в "Астон Вилле", может не задержаться в АПЛ. В интревью изданию Corriere dello Sport футболист заявил, что хочет вернуться в Италию и "Фиорентина" может быть его будущим клубом.

Покойный генеральный директор фиалок Джузеппе Бароне работал над возможностью трансфера игрока в команду: за несколько дней до своей смерти, он встречался с Клаудио Вигорелли, который является агентом Дзаньоло. Бывший игрок "Ромы" должен заменить Нико Гонсалеса, который может покинуть клуб. Кроме этого, руководство "Фиорентины" может гарантировать роль главной скрипки в команде, что тоже очень важно для итальянского полузащитника.

Добавим, что в этом сезоне Дзаньоло сыграл 32 поединка и отметился 3 голами. По данным transfermakt, трансферная стоимость игрока составляет 20 млн евро

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Источник:
Corriere dello Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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