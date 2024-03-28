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Щенсный хочет остаться в Ювентусе до конца карьеры - вратарь готов пойти даже на понижение зарплаты

Италия

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Щенсный хочет остаться в Ювентусе до конца карьеры - вратарь готов пойти даже на понижение зарплаты

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Войцех Щенсный близок к продлению контракта с "Ювентусом". Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, польский голкипер не прочь остаться в туринском клубе до конца карьеры, но руководство "Юве" просит Войцеха согласится на понижение заработной планы. Отмечается, что в скором времени стороны проведут встречу, на которой обсудят все детали будущего соглашения.

Срок действующего контракта Щенсного с "Ювентусом" истекает летом 2025 года. Заработная плата 33-летнего футболиста составляет 6,5 миллиона евро в год.

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Опубликовал: Александр Бураков
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