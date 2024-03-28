Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Щенсный хочет остаться в Ювентусе до конца карьеры - вратарь готов пойти даже на понижение зарплаты
Поляка в Турине всё устраивает
Войцех Щенсный близок к продлению контракта с "Ювентусом". Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, польский голкипер не прочь остаться в туринском клубе до конца карьеры, но руководство "Юве" просит Войцеха согласится на понижение заработной планы. Отмечается, что в скором времени стороны проведут встречу, на которой обсудят все детали будущего соглашения.
Срок действующего контракта Щенсного с "Ювентусом" истекает летом 2025 года. Заработная плата 33-летнего футболиста составляет 6,5 миллиона евро в год.
Популярное сейчас
- Без нервов – никуда, но свой уровень еще как держим. Обзор матча Украина – Исландия
- Коноплянка трогательно поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024
- Будущее Крооса, новый клуб Жиру и худший трансфер Челси. Главные новости за 27 марта
- Наполи ищет нового тренера. В шорт-листе - три кандидата
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая
- Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО