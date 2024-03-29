  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Буффон о расизме: важно, что если вы делаете ошибки, то делайте это добросовестно, не стремясь кого-то обидеть
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буффон о расизме: важно, что если вы делаете ошибки, то делайте это добросовестно, не стремясь кого-то обидеть

Италия

Легенда Ювентуса поделился своими мыслями относительно скандала между Ачерби и Жуаном Жезусом

Буффон о расизме: важно, что если вы делаете ошибки, то делайте это добросовестно, не стремясь кого-то обидеть

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В итальянских медиа внимательно следят за развитием дела о расистском скандале, который возник перед международной паузой на стадионе "Джузеппе Меацца". На этой неделе легенду Ювентуса Джанлуиджи Буффона спросили его мнение о проблеме с расизмом.

"Стадион в определенной степени считается свободной гаванью, где каждый может выплеснуть свое разочарование, и это бывает довольно своеобразно. Путь к победе над расизмом долгий, но он начался давно, и уже есть определенные положительные результаты. Время от времени случаются ошибки и споры. Важно, что если вы делаете ошибки, то делайте это добросовестно, не стремясь кого-то обидеть, иначе это было бы очень серьезно. Вообще, на стадионах и во многих других видах спорта, где присутствует конкуренция, пытаются вывести соперника из равновесия, сделать его более "обнаженным", задев оголенный нерв. Это своего рода несправедливость, потому что в спорте должен побеждать тот, кто лучше, а не тот, кто использует хитрости, чтобы создать себе преимущество", - цитирует бывшего голкипера туринцев Calcio Napoli 1926.

Напомним, что во время матча "Интер"-"Наполи" возник скандал: защитник неаполитанцев Жуан Жезус заявил, что Франческо Ачерби говорил расистские высказывания в сторону бразильца. Итальянцу грозила 10-матчевая дисквалификация, но суд признал его невиновным из-за отсутствия доказательств.

По теме
yellow-arrow
МЮ проявляет интерес к защитнику Ювентуса
yellow-arrow
Дер-Класикер, Забарный vs Миколенко, Артета vs Пеп. Расписание футбола на 25 – 31 марта
yellow-arrow
Ювентус и Милан поборются за защитника Вольфсбурга
Джанлуиджи Буффон Франческо Ачерби скандал Жуан Жезус
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Calcio Napoli 1926
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Bandura (Klagenfurt)
29.03.2024 в 11:33
цікаво що в топ 10 мадяри з австрійцями роблять
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Bandura (Klagenfurt)
29.03.2024 в 11:33
цікаво що в топ 10 мадяри з австрійцями роблять
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости