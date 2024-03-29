Буффон о расизме: важно, что если вы делаете ошибки, то делайте это добросовестно, не стремясь кого-то обидеть

В итальянских медиа внимательно следят за развитием дела о расистском скандале, который возник перед международной паузой на стадионе "Джузеппе Меацца". На этой неделе легенду Ювентуса Джанлуиджи Буффона спросили его мнение о проблеме с расизмом.

"Стадион в определенной степени считается свободной гаванью, где каждый может выплеснуть свое разочарование, и это бывает довольно своеобразно. Путь к победе над расизмом долгий, но он начался давно, и уже есть определенные положительные результаты. Время от времени случаются ошибки и споры. Важно, что если вы делаете ошибки, то делайте это добросовестно, не стремясь кого-то обидеть, иначе это было бы очень серьезно. Вообще, на стадионах и во многих других видах спорта, где присутствует конкуренция, пытаются вывести соперника из равновесия, сделать его более "обнаженным", задев оголенный нерв. Это своего рода несправедливость, потому что в спорте должен побеждать тот, кто лучше, а не тот, кто использует хитрости, чтобы создать себе преимущество", - цитирует бывшего голкипера туринцев Calcio Napoli 1926.

Напомним, что во время матча "Интер"-"Наполи" возник скандал: защитник неаполитанцев Жуан Жезус заявил, что Франческо Ачерби говорил расистские высказывания в сторону бразильца. Итальянцу грозила 10-матчевая дисквалификация, но суд признал его невиновным из-за отсутствия доказательств.