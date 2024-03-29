Жара сожгла. Лацио не выдержал медных труб, а Маурицио Сарри - современного футбола

В сезоне 2022/23 впервые в истории Серии А оба первых места заняли команды, расположенные не севернее Рима. Топ-2 из лишь центра и юга страны состоялась впервые с сезона 1968/69. Горячий экспрессивный Неаполь и горячий экспрессивный Рим победили. Но уже в следующем сезоне "Наполи", и "Лацио" сгорели. Завязнув в диком игровом и административном бардаке.

Не на одной волне

Помощник Маурицио Сарри Джованни Мартускьелло, вынужденный возглавить "Лацио" на один матч после ухода босса, говорил о периоде 11-16 марта как о "неделе ада", заявляя, что не спал четыре дня. Рассказывал, что в первые полчаса матча в Фрозиноне ему было страшно, и на лицах сидевших на скамье запасных он читал то же выражение. Признал, что победа принесла освобождение.

"В Риме тяжелее работать, чем, например, в Милане. Здесь все смотрят на тебя. В "Лацио" и "Роме" тренировать сложнее, чем в любом другом месте в Италии из-за интенсивного давления и силы болельщиков".

Он также говорил об "ауре негатива, из-за которой мы дорого платим в любой ситуации", о недостатке энтузиазма, энергии, бега, агрессии и солидности. О Лиге Чемпионов, отобравшей много энергии, отвлекавшей команду и оставлявшей Серию А в тени, о неспособности настроиться на оба турнира одинаково. Ещё осенью Сарри и игроки говорили о том же, о важности ЛЧ.

В предыдущем сезоне "Лацио" впервые за 23 года завершил в Топ-2 Серии А. Правда, тогда вылетел из Еврокубков рано. И Сарри, и Мартускьелло признавали, что именно ранний вылет позволил сосредоточиться на лиге, выдать мощную концовку и прорваться на второе место. Хотя сам Сарри не верил, что команда на такое способна.

И сейчас Маурицио постоянно, настойчиво, яростно утверждал, что команда просто не способна играть на два фронта, два-три раза в неделю. Выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов назвал "чудом", при том, что обошли всего лишь "Фейеноорд" и "Селтик". Жаловался, что не получил желаемых трансферов, что вместо "Плана А" по ним получил "План С и D".

Последние слова разозлили владельца и президента Клаудио Лотито. Летом заявлявшего, что потратил сто миллионов евро на трансферы (он учитывал и суммы покупок, и зарплаты новичков брутто) и построил Феррари. А уже в феврале - что причина позорной игры во Флоренции - уж точно не трансферы и что Сарри пора прекратить искать отмазки.

Слова о трансферах, кстати, и не в стиле Сарри. Он ведь часто в своей карьере заявлял, что трансферы его не интересуют, и он тренирует тех, кто есть. Смолчал даже в январе 2023-го, когда в последний день привели неизвестного ему Жоване Кабрала, и штабу "Лацио" пришлось даже лезть в интернет смотреть, кто это вообще такой.

Впрочем, ясно, что на этот раз он не получил желаемого. Говорили о Доменико Берарди, Петре Зелински. А в итоге пришли Даичи Камада, с которым Сарри сразу же признал, что не знает, что делать, совершенно неопытные Николо Ровелла, Лука Пеллегрини, Густав Исаксен. Запасной форвард Кастельянос не сумел компенсировать провал Чиро Иммобиле.

Маттео Гендузи как раз влился очень хорошо. Но и он не стал равноценной заменой Сергею Милинковичу-Савичу, проданному в Саудовскому Аравию. Такого игрока как СМС вообще по стилю и уровню может заменить разве что Джуд Беллингем.

Впрочем, разозлили Лотито и другие слова Сарри. О том, что его совершенно не интересуют Кубок и Суперкубок Италии, что новый формат последнего - четыре команды и матчи в Саудовской Аравии - и вовсе никакого отношения к футболу не имеет, а лишь попрошайничество, выпрашивание денег. Для скупого президента, считающего каждую копейку, такое отношение было непростительным.

То есть владелец и тренер транслировали не на одной волне. Им было трудно ужиться друг с другом. До мозга костей романтику Сарри, презирающему современный зависящий от денег футбол, и до мозга костей цинику Лотито, жесткому и очень прижимистому менеджеру, для которого стабильность бюджета - альфа и омега.

Исчезла и прослойка между ними. Летом ушёл спортивный директор Игли Таре. Сарри постоянно ссорился и с ним, говоря, что попадание в Топ-4 - лишь мечта, а не реальная цель. Но в такой ситуации Лотито выступал третейским судьей, сглаживая противоречия. Да и Таре работу свою знал.

Ныне спортдир - Анджело Фаббиани, в свои 62 года впервые работающий на такой позиции в клубе сильнее "Салернитаны". Он не имеет веса в клубе, он просто не ровня харизматичному Таре никоим образом. Потому в итоге тренер напрямую столкнулся с президентом и с игроками, и некому было вмешаться и сгладить.

Потеря контроля

Лотито в итоге заявил, что Сарри был предан игроками. "Его уход не напрашивался, а удивил. Что-то дикое в этой команде. Победить "Баварию" и сразу проиграть дома "Удинезе". А вице-капитан и воспитанник клуба Данило Катальди на вопрос о предательстве отвечал растерянно: "Это очень сильные слова. Не знаю, что сказать. Не хочу выносить грязное белье на публику. Лучше решать все внутри".

Похоже, придётся долго решать.

СМИ и болельщики считают, что, если тренер был предан, то прежде всего - капитаном Иммобиле. Лучший бомбардир в истории клуба проводит кошмарный сезон. Признавая, что жалеет, что не уехал летом в Саудовскую Аравию. Лишь два гола в лиге с игры, частые мелкие травмы. Также влиятельный защитник Алессио Романьоли недоволен.

А болельщики приняли сторону тренера. Они призывали игроков продемонстрировать характер и не искать отмазки. Несколько фанов даже устроили обструкцию Чиро возле детского сада его сына на глазах у семьи. Дело чуть не дошло до драки, и Иммобиле заявил, что подаст в суд. Яростно отрицая вместе с Романьоли в соцсетях, что действовали против тренера.

При этом Лотито не захотел защищать капитана от фанов, ответив грубо: "Со мной такое случается каждый день. Я живу под охраной 20 лет, я получаю много угроз убийства каждый день. И я не делаю из этого такого шума".

Еще 14-го февраля казалось, что дела налаживаются. Команда одержала победу над "Баварией" (1:0) в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Победу, которую в "Лацио" назвали исторической, вехой. Победила и в лиге. Но затем последовали четыре поражения подряд, в том числе 0:3 в Мюнхене.

В ответ на это Лотито и Фаббиани решили запереть команду на базе без ведома Сарри. Команда через день взбунтовалась и потребовала отпустить её по домам, причем Романьоли бросил в лицо Лотито: "Ты не выполнил тысячу обещаний по контракту".

Здесь тренер понял, что потерял контроль и ушел. Прямо заявляя, что делает это для того, чтобы встряхнуть игроков. "Я чувствую, что вы уже не со мной, уже не реагируете на меня". При этом игроки посылали к нему делегацию с просьбой остаться, но подавляющее большинство молчало, а некоторые и плохо скрывали радость.

И ведь далее проблемы не закончились. Штаб Сарри вначале вроде бы собирался остаться и помочь Мартускьелло, но затем решил уйти. За два дня до матча в Фрозиноне не было ясно, какой штаб поедет туда.

Что дальше?

В принципе, было ясно, что Сарри уйдет летом, и в "Лацио" собирались спокойно искать его преемника. А сейчас думали переждать, назначив либо Мартускьелло, либо "сердце" в стиле Даниэле Де Росси в "Роме". Говорили о Томмазо Рокки, Мирославе Клозе, Антонио Рамбауди. Но, видя весь бардак, решили позвать Игора Тудора прямо сейчас.

Хорват по стилю отличается от Сарри, что сразу же и признал. Ясно, что будет переходить на игру с тремя центральными защитниками. Также требует постоянную интенсивность, вертикальную игру, нацеленность на ворота. По ударам по воротам за матч "Лацио" ныне в лиге всего лишь 16-ый, и стиль Тудора должен решить прежде всего эту проблему. Также его харизма и жесткость должны сплотить команду.

"Мы будем атаковать большими силами, играть в современный футбол, с агрессией в атаке и в обороне. Мы никогда не будем скучными. И я никогда не доволен".

Он не очень удачно тренировал Топ-клубы своих стран - марсельский "Олимпик", "Галатасарай". А сейчас приходит внезапно, без подготовки. Признавая: "Нелегко приходить после тренера, играющего в разный вид футбола с твоим". Но у него есть некая планка, которую способен держать. А его "Верона" играла в красивый интенсивный вертикальный футбол.

Шансы на возвращение в Лигу Чемпионов минимальны. Но ведь там за последние девять лет "Лацио" был лишь дважды, так что ничего странного в ещё одном сезоне без ЛЧ не будет. А за другие Еврокубки борьба в разгаре, хотя и придётся прорываться с девятого места. Шестое-седьмое на расстоянии 2-4 очков. Также ожидает полуфинал Кубка, то есть такой сезон можно даже завершить с трофеем.

Начинает Тудор против "Ювентуса", за которого играл, в котором работал помощником главного тренера. Символично.

А что будет дальше с Сарри? Есть опасения, что он не подходит к современному футболу. Он сам не исключает такого. Говоря, что для него тренировки - главное, что любит тренировать, учить, а времени на это с насыщенным нынешним календарем просто нет. Считает, что футбол гниет. "Если таков современный футбол, то я рад быть старомодным".

Да и мы помним, как он ссорился с игроками в "Челси", как говорил, что "Ювентус" не поддается тренировке, не тренируемый. Повторение ссор, потери контроля над командой в третий раз подряд - уже не случайность и не стечение обстоятельств. Причём, как подтверждает легенда "Лацио" 70-80-х Бруно Джордано, ссоры в раздевалке "орлов" начались ещё в прошлом году.

Даже сам уход Маурицио в отставку и отказ от действующего контракта на следующий сезон с зарплатой в четыре миллиона евро - дико для Италии. Поскольку итальянские тренеры всегда ждут увольнения до последнего и требуют выплатить всю зарплату по контракту. Даже сидят дома два года из-за этого, как в 2019-2021 годах Массимилиано Аллегри и Лучано Спаллетти.

"Сарри ушёл во имя своих идей. Он мог ждать увольнения, но отказался от денег во имя идей", - говорит Джордано.

Он вполне может найти себе команду. Говорят, что уже отказал "Ноттингем Форест". Говорят о "Фиорентине" из родной Тосканы, где у него остался дом. Но найдет ли он в современном футболе спокойствие, тишину, скромных дисциплинированных игроков и возможность работать, учить футболу, как он любит?

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