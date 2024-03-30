Очоа покинет итальянский клуб и станет свободным агентом летом

Мексиканский голкипер "Салернитаны" Гильермо Очоа вскоре покинет команду. Об этом сообщает Николо Скира.

Контракт вратаря истекает летом 2025 года. Правда, стороны решили расторгнуть соглашение в конце этого сезона. Очоа получит статус свободного агента.

Мексиканец выступает за "Салернитану" с января 2023 года. На его счету 40 проведенных матчей, в которых он пропустил 75 голов и пять раз сыграл "на ноль".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 38-летнего голкипера в 1,5 млн. евро.