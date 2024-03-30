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Очоа покинет итальянский клуб и станет свободным агентом летом

Италия
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Мексиканец будет искать новую команду

Очоа покинет итальянский клуб и станет свободным агентом летом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мексиканский голкипер "Салернитаны" Гильермо Очоа вскоре покинет команду. Об этом сообщает Николо Скира.

Контракт вратаря истекает летом 2025 года. Правда, стороны решили расторгнуть соглашение в конце этого сезона. Очоа получит статус свободного агента.

Мексиканец выступает за "Салернитану" с января 2023 года. На его счету 40 проведенных матчей, в которых он пропустил 75 голов и пять раз сыграл "на ноль".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 38-летнего голкипера в 1,5 млн. евро.

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Гильермо Очоа Салернитана (Салерно)
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Не дармоед (Запорожье)
30.03.2024 в 10:02
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Комментарии 1
Не дармоед (Запорожье)
30.03.2024 в 10:02
Давай к нам в Металлург. )
Ответить
0
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