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Очоа покинет итальянский клуб и станет свободным агентом летом
Мексиканец будет искать новую команду
Getty Images/Global Images Ukraine
Мексиканский голкипер "Салернитаны" Гильермо Очоа вскоре покинет команду. Об этом сообщает Николо Скира.
Контракт вратаря истекает летом 2025 года. Правда, стороны решили расторгнуть соглашение в конце этого сезона. Очоа получит статус свободного агента.
Мексиканец выступает за "Салернитану" с января 2023 года. На его счету 40 проведенных матчей, в которых он пропустил 75 голов и пять раз сыграл "на ноль".
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 38-летнего голкипера в 1,5 млн. евро.
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