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Руди Гарсия остается лучшим тренером Наполи, опережая по средним показателям Маццари и Кальцону

Италия

Интересный факт

Руди Гарсия остается лучшим тренером Наполи, опережая по средним показателям Маццари и Кальцону

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Наполи после прошлогоднего непревзойденного сезона, в этом имеет огромный спад. Команду уже успели возглавить три разных тренера, но общая ситуация в итальянском чемпионате у клуба не улучшилась - восьмое место.

Домашнее поражение от "Аталанты", скорее всего, поставило крест на неаполитанских надеждах попасть в Лигу Чемпионов. Для тренера "Адзурри" Франческо Кальцони это было первое поражение в чемпионате, после 8 очков в первых 4 матчах, добытых в результате 2 побед и стольких же ничьих.

И все же выплывает громкий факт, поскольку в сравнении между тремя тренерами "Наполи", Гарсией, Мадзарри и Кальцоной, лучшим по среднему показателю очков является француз, на момент своего увольнения после домашнего поражения от "Эмполи" 12 ноября, в среднем набиравший 1,75 очка за игру в Серии А. Что касается Мадзарри и нынешнего наставника "Адзурри", то они имеют 1,25 и 1,5 очка соответственно.

Добавим, что следующий матч "Наполи" сыграет 7 апреля на выезде с "Монцой".

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Вальтер Мадзарри Руди Гарсия Наполи Франческо Кальцона
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Источник:
Calcio Napoli 1926
Опубликовал: Александр Гресь
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