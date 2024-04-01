Серия А. Рома теряет очки в Лечче

Серия А. 30-й тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Рома" 0:0

"Лечче": Фальконе, Жендрей, Баширотто, Понграчич, Галло (Венути 82), Блен, Рамадани, Алмквист (Банда 61), Доргу (Уден 72), Пикколи (Сансоне 62), Крстович

"Рома": Свилар, Карсдорп (Челик 84), Манчини, Ндика (Хюйсен 46), Анхелиньо, Кристанте, Паредес, Бове (Ауар 64), Бальданци (Дибала 84), Залевски (Эль-Шаарави 64), Лукаку

Предупреждения: Пикколи 38, Баширотто 45, Рамадани 81 - Ндика 11, Манчини 84

С Даниэле Де Росси "Рома" добавила по сравнению с каденцией Жозе Моуриньо абсолютно во всем. В том числе и в гостях. ДДР стремительно обошел Моура по гостевым победам в сезоне в лиге - 3:2. В том числе 3:0 в Фрозиноне, 4:1 в Монце. Правда, игра там не была такой уж уверенной и могла повернуться иначе. Сегодня повернулась. Точнее, не поворачивалась вообще.

В целом в последнее время римляне несколько ослабели. Из-за усталости, травм, а, возможно, начало испаряться магическое влияние смены тренера и харизмы Де Росси. В последнее время были тяжелые домашние победы над "Торино" (3:2) и "Сассуоло" (1:0), чудом спасенная ничья во Флоренции. А теперь и ничья против команды, которая борется против вылета.

Не хватило ли "Роме" дисквалифицированного Лоренцо Пеллегрини и травмированного отыгравшего совсем немного Пауло Дибалы? Ей всегда их не хватает. Но сегодня вся команда не тянула.

В Фрозиноне первый тайм "Рома" проиграла по ударам по воротам со счетом 3:18. В Лечче - 5:16. Начала она как раз сильно. Фальконе пришлось отбивать удар головой Бове. Но очень быстро исчезла и постоянно пропускала быстрые атаки соперника, проигрывала ему дуэли, нервничала под его прессингом. Не выглядела как следует организованной.

Подвело "Лечче" то, что всегда подводит аутсайдеров. Качество. Обычно он даже не доводил опасные атаки до хороших ударов. Пикколи в левой части штрафной пробивал неточно, Галло там же попадал в защитника. Пикколи бил выше ворот или по центру, Алмквист - слабо. Удар Доргу в ближний угол отбил Свилар. Пикколи отобрал у Ндики, но не попал с острого угла.

Наверное, даже можно сказать, что "Рома" была ближе к голу. Залевски с трех метров замыкал без помех и не попал. Хотя там мяч скакал высоко. А штрафной Анхелиньо задел стойку.

Второй тайм гости также начали мощно, но также недолго. Они еще больше владели мячом, но не понимали, что с ним делать. И пропускали контратаки. Хотя гораздо меньше, чем до перерыва. Мы видели гораздо больше скучных минут.

Все же обе команды должны были забивать. И понимали это, не выглядя довольными после финального свистка. Контратаку "Лечче" завершал защитник Доргу без помех с 11-ти метров и не попал. Эль-Шаарави выскочил один-на-один - Фальконе спас. Мощный удар Банды вытащил из-под перекладины Свилар. Вратарь отбил и удар Сансоне, бросившись под него.

В добавленное время еще и Уден издали попал в перекладину.

Теперь "Рома" отстает от четвертого места "Болоньи" на пять очков, а по потерянным очкам уступает еще и "Аталанте", которая на шестом по набранным. "Лечче" же опережает зону вылета на четыре очка.