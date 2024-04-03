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Аллегри - после 2:0 с Лацио: В перерыве сказал игрокам бежать к воротам соперника

Италия

Есть и такие секреты победы

Аллегри - после 2:0 с Лацио: В перерыве сказал игрокам бежать к воротам соперника

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри проанализировал первый матч в рамках четвертьфинала Кубка Италии с "Лацио" (2:0).

"Важно было вернуться на победный путь, даже несмотря на то, что Кубок Италии — это не Серия А.

Первая половина игры была очень сбалансированной, во втором тайме мы ускорились и забили два гола очень сильному "Лацио". Но это еще не конец, мы должны хорошо выступить и в ответном матче.

В перерыве я сказал подопечным бежать к воротам соперника. Это правда. Когда я говорю, что футбол — простой вид спорта, я действительно в это верю. Сказал им бежать к чужим воротам - а там что-нибудь придумаем", - приводит слова Аллегри Football Italia.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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