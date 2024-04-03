Аллегри - после 2:0 с Лацио: В перерыве сказал игрокам бежать к воротам соперника

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри проанализировал первый матч в рамках четвертьфинала Кубка Италии с "Лацио" (2:0).

"Важно было вернуться на победный путь, даже несмотря на то, что Кубок Италии — это не Серия А.

Первая половина игры была очень сбалансированной, во втором тайме мы ускорились и забили два гола очень сильному "Лацио". Но это еще не конец, мы должны хорошо выступить и в ответном матче.

В перерыве я сказал подопечным бежать к воротам соперника. Это правда. Когда я говорю, что футбол — простой вид спорта, я действительно в это верю. Сказал им бежать к чужим воротам - а там что-нибудь придумаем", - приводит слова Аллегри Football Italia.