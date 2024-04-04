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Рома проявляет интерес к защитнику берлинского Униона
Об этом сообщает Kicker
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Волки после увольнения Жозе Моуринью, улучшили свое турнирное положение в чемпионате и уже пытаются смотреть в будущее. Римский клуб собирается усилить свой состав игроком с линии обороны и один из потенциальных претендентов играет в Бундеслиге.
По информации немецкого издания, защитник "Униона" Данило Духи привлек свое внимание скаутов "Ромы", несмотря на неутешительные результаты берлинской команды в этом сезоне. Голландец имеет контракт со своим клубом до лета 2025 года.
Добавим, что Данило Духи за "Унион" провел 21 матч и отметился 2 голами.
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