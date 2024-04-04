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Рома проявляет интерес к защитнику берлинского Униона

Италия

Об этом сообщает Kicker

Рома проявляет интерес к защитнику берлинского Униона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Волки после увольнения Жозе Моуринью, улучшили свое турнирное положение в чемпионате и уже пытаются смотреть в будущее. Римский клуб собирается усилить свой состав игроком с линии обороны и один из потенциальных претендентов играет в Бундеслиге.

По информации немецкого издания, защитник "Униона" Данило Духи привлек свое внимание скаутов "Ромы", несмотря на неутешительные результаты берлинской команды в этом сезоне. Голландец имеет контракт со своим клубом до лета 2025 года.

Добавим, что Данило Духи за "Унион" провел 21 матч и отметился 2 голами.

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Унион (Берлин) Рома
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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