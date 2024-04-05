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Судебная тяжба Криштиану Роналду с Ювентусом находится на завершающем этапе

Италия
Обновлено

Клуб задолжал игроку 19,5 млн евро

Судебная тяжба Криштиану Роналду с Ювентусом находится на завершающем этапе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Криштиану Роналду и "Ювентус" приближаются к завершению судебной тяжбы относительно задолженности по заработной плате в размере 19,5 млн евро.

Спор длится с тех пор, как Роналду покинул Турин и вернулся в "Манчестер Юнайтед" в августе 2021 года. Игрок настаивает на том, что ему все еще должны 19,5 млн евро заработной платы. Но "Ювентус" утверждает, что Криштиану отказался от прав на любые невыплаченные деньги.

Ожидается, что суд вынесет свой вердикт не позднее 22 апреля.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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