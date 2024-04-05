Судебная тяжба Криштиану Роналду с Ювентусом находится на завершающем этапе

Криштиану Роналду и "Ювентус" приближаются к завершению судебной тяжбы относительно задолженности по заработной плате в размере 19,5 млн евро.

Спор длится с тех пор, как Роналду покинул Турин и вернулся в "Манчестер Юнайтед" в августе 2021 года. Игрок настаивает на том, что ему все еще должны 19,5 млн евро заработной платы. Но "Ювентус" утверждает, что Криштиану отказался от прав на любые невыплаченные деньги.

Ожидается, что суд вынесет свой вердикт не позднее 22 апреля.