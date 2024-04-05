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Ювентус готов подписать хавбека Аталанты любой ценой
Тен Копмейнерс летом может покинуть свой клуб
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"Ювентус" стремится подписать полузащитника "Аталанты" Тена Копмейнерса.
"Аталанта" оценивает игрока в 60 миллионов евро, что делает трансфер сложным с финансовой точки зрения. Тем не менее, туринцы нашли возможное решение проблемы.
Летом "Ювентус" может попрощаться с тремя игроками, чтобы получить средства для подписания Копмейнерса.
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Тен за "Аталанту" в этом сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 4 ассиста.
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Источник:dail ysports
Опубликовал: Екатерина Власова
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