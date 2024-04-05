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Ювентус готов подписать хавбека Аталанты любой ценой

Италия
Обновлено

Тен Копмейнерс летом может покинуть свой клуб

Ювентус готов подписать хавбека Аталанты любой ценой

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Новина українською

"Ювентус" стремится подписать полузащитника "Аталанты" Тена Копмейнерса.

"Аталанта" оценивает игрока в 60 миллионов евро, что делает трансфер сложным с финансовой точки зрения. Тем не менее, туринцы нашли возможное решение проблемы.

Летом "Ювентус" может попрощаться с тремя игроками, чтобы получить средства для подписания Копмейнерса.

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Тен за "Аталанту" в этом сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 4 ассиста.

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Источник:
dail ysports
Опубликовал: Екатерина Власова
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