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Нападающий Болоньи – одна из главных целей Артеты для усиления атаки

Италия
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Скауты лондонцев в течение этого сезона следили за ним

Нападающий Болоньи – одна из главных целей Артеты для усиления атаки

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" действительно заинтересован в нападающем "Болоньи" Джошуа Зиркзе. Об этом сообщает Николо Скира.

Прошли первые положительные переговоры с агентом футболиста. Также скауты "канониров" несколько раз в течение текущего сезона наблюдали за игрой нидерландца в матчах "Болоньи".

Скира добавляет, что Зиркзе – одна из главных целей главного тренера “Арсенала” Микеля Артеты для усиления позиции нападающего.

В этом розыгрыше Серии А нидерландец провел 28 матчей, записав в свой актив 10 голов и четыре ассиста. Также он сыграл три поединка в Кубке Италии, где забил один мяч и оформил две результативные передачи.

Добавим, что в начале сезона аналитический портал Transfermarkt оценивал 22-летнего нападающего в девять миллионов евро. Сейчас его ориентировочная трансферная стоимость выросла до 40 миллионов евро.

Контракт Зиркзе с “Болоньей” рассчитан до лета 2026 года.

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Болонья Арсенал (Лондон) Микель Артета Джошуа Зиркзе
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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