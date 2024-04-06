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Нападающий Болоньи – одна из главных целей Артеты для усиления атаки
Скауты лондонцев в течение этого сезона следили за ним
Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" действительно заинтересован в нападающем "Болоньи" Джошуа Зиркзе. Об этом сообщает Николо Скира.
Прошли первые положительные переговоры с агентом футболиста. Также скауты "канониров" несколько раз в течение текущего сезона наблюдали за игрой нидерландца в матчах "Болоньи".
Скира добавляет, что Зиркзе – одна из главных целей главного тренера “Арсенала” Микеля Артеты для усиления позиции нападающего.
В этом розыгрыше Серии А нидерландец провел 28 матчей, записав в свой актив 10 голов и четыре ассиста. Также он сыграл три поединка в Кубке Италии, где забил один мяч и оформил две результативные передачи.
Добавим, что в начале сезона аналитический портал Transfermarkt оценивал 22-летнего нападающего в девять миллионов евро. Сейчас его ориентировочная трансферная стоимость выросла до 40 миллионов евро.
Контракт Зиркзе с “Болоньей” рассчитан до лета 2026 года.
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