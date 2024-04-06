Тренер Дженоа назвал сроки восстановления Малиновского

Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино прокомментировал ситуацию с травмированными игроками.

"У нас отсутствуют Маттурро, Читтадини, Витинья и Малиновский, включая Ретеги, который восстанавливается после травмы голеностопа. Что касается Витиньи, то я надеюсь, что он восстановится быстрее, чем ожидалось, а Малиновский вернется до конца сезона", — приводит слова Джилардино Tutto Mercato Web.