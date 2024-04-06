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Тренер Дженоа назвал сроки восстановления Малиновского
Апрель без украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино прокомментировал ситуацию с травмированными игроками.
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"У нас отсутствуют Маттурро, Читтадини, Витинья и Малиновский, включая Ретеги, который восстанавливается после травмы голеностопа. Что касается Витиньи, то я надеюсь, что он восстановится быстрее, чем ожидалось, а Малиновский вернется до конца сезона", — приводит слова Джилардино Tutto Mercato Web.
Напомним, Руслан Малиновский получил травму в матче против "Фрозиноне", ему диагностировали повреждение мышцы бедра.
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