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Коваленко остался на скамейке запасных в матче с Торино

Италия
Обновлено

Такое решение тренера

Коваленко остался на скамейке запасных в матче с Торино

Фото: Емполі

Новина українською

Украинский полузащитник "Эмполи" начнет матч 31-го тура Серии А против "Торино" со скамейки запасных.

В предыдущей игре с "Интером" Виктор на поле не появлялся, хотя и был в заявке. Последний раз в стартовом составе игрок выходил 3-го марта, когда "Эмполи" принимало "Кальяри" (0:1).

Поединок "Эмполи" - "Торино" начнется в 21:45 по Киеву.

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Виктор Коваленко Эмполи
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Источник:
Серія А
Опубликовал: Виктор Иванчук
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