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Коваленко остался на скамейке запасных в матче с Торино
Такое решение тренера
Фото: Емполі
Украинский полузащитник "Эмполи" начнет матч 31-го тура Серии А против "Торино" со скамейки запасных.
В предыдущей игре с "Интером" Виктор на поле не появлялся, хотя и был в заявке. Последний раз в стартовом составе игрок выходил 3-го марта, когда "Эмполи" принимало "Кальяри" (0:1).
Alle 20.45 al #CarloCastellani #ComputerGrossArena la sfida contro il #Torino; ecco la formazione scelta da mister Nicola ⬇— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) April 6, 2024
EMPOLI: Caprile; Pezzella, Walukiewcz, Gyasi, Cerri, Marin, Bereszynski, Zurkowski, Cambiaghi, Bastoni, Luperto pic.twitter.com/viMIlMqFO6
Поединок "Эмполи" - "Торино" начнется в 21:45 по Киеву.
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