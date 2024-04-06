Пиоли планирует достичь максимально возможных целей в этом сезоне

В рамках 31-го тура "Милан" уверенно обыграл "Лечче" на своем поле (3:0). Победа позволила закрепиться "красно-черным" на второй строчке и сохранить отрыв от "Ювентуса".

Стефано отметил, что хотел бы оставить коллектив конкурентоспособным как в Серии А, так и в Лиге Европы, где "дьяволы" встретятся с "Ромой" на стадии ¼ финала.

Наставник заявил, что программа максимум по итогам сезона — серебро национального первенства и весь путь во втором евротурнире УЕФА. В противостоянии с римлянами специалист планирует использовать фактор домашних трибун в первой встрече.