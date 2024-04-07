Провал в АПЛ – не приговор. Как Милан возродил Пулишича

Кристиан Пулишич – один из футболистов, пример которого лишний раз доказывает, что закрепиться в АПЛ могут не все игроки, даже если они сверкали в других лигах.

Действительно талантливый молодой вингер после четырех ярких сезонов в "Боруссии Дортмунд" провалился в "Челси". Вероятно, Пулишич так и продолжал бы страдать от травм и недостатка игрового времени, если бы не трансфер в "Милан", где американскому футболисту удалось перезагрузить карьеру.

Путь американского юноши в футбол Европы

До переезда в "Боруссию" Пулишич успел познать азы футбола не только в США, а и Англии. Его родители играли за футбольные команды университета Вирджинии. К моменту рождения Кристиана Пулишич-старший уже имел лицензию тренера. Неудивительно, что Кристиан научился бить по футбольному мячу раньше, чем читать и писать.

В 2005 году Пулишич-старший получил приглашение на стажировку и повышение квалификации в Англии. Кристиан поехал с отцом, где познакомился с английским футболом.

Вернувшись в Америку, парень понял, что без футбола не может прожить и дня. Во всех командах, где играл Кристиан, тренеры восторгались умением Кристиана владеть мячом и его работоспособности. За Пулишичем-младшим начали пристально следить скауты европейских клубов. Пулишич мог оказаться в "Ла Масии". Но отца отговорили от столь заманчивого предложения и посоветовали отправить сына в Германию, где уделяют большое внимание развитию молодых игроков.

От лучшего молодого игрока Бундеслиги до изгнанника АПЛ

В 16 лет Кристиан начал свое профессиональное путешествие по Европе. Первая остановка – "Боруссия Дортмунд". В 17 лет Пулишич дебютировал в Бундеслиге. К 20-ти годам стал одним из тех молодых футболистов, о котором говорила вся Германия. Вингер находился под пристальным вниманием клубов АПЛ, Ла Лиги и Серии А.

В 2019 году Пулишича купил английский "Челси".

Лишь первый сезон Кристиана в составе "синих" можно назвать успешным, и то условно. За яркими матчами следовали серые. Со второго сезона Пулишич забыл, что такое постоянное игровое время. Ни один тренер не видел в нем ключевого игрока команды. Регулярные травмы загнали американского вингера глубоко в запас. Возможно, Пулишич так и продолжал уныло следить за матчами своей команды со скамейки запасных и лазарета, если бы не "Милан", который откликнулся на желание "Челси" продать футболиста. Кристиан ухватился за соломинку.

"Милан" – это особенная атмосфера. Здесь ты наполняешься историей и готов свернуть горы", – сказал Пулишич, сделав первые шаги в аэропорту Милана.

Пулишич – мечта Стефано Пиоли

Итальянский тренер наблюдал за Пулишичем еще со времен выступлений американского футболиста за "Боруссию Д". Когда появилась информация, что "Челси" готов продать вингера, Пиоли лично позвонил к Кристиану и убедил его в необходимости выбрать именно "Милан". Уговаривать Пулишича долго не пришлось.

"Я был уверен, что с Пулишичем команда будет показывать более качественный футбол. Это, без сомнений, талантливый игрок, который может выйти на разных позициях и принести пользу", – прокомментировал Стефано Пиоли свой интерес к футболисту журналистам Football Italia.

Для Пулишича было важно почувствовать доверие и уважение тренера, чего не было на "Стэмфорд Бридж". В "Милане" футболист получил это сполна.

"Я счастлив, что моим наставником стал Пиоли", – прокомментировал свои рабочие отношения Пуличиш со Стефано Пиоли.

Серия А – лига для Пулишича

Объективно говоря, Пулишич не адаптировался к скорости АПЛ. Ему не хватало времени на работу с мячом. Он часто проигрывал в борьбе с соперником.

В итальянском же футболе на первое место выходит тактика, техника, умение работать с мячом и правильно им распоряжаться. А это именно то, что превосходно делает Пулишич.

В "Милане" – минус травмы

"Милан", конечно, очень рисковал, приобретая футболиста за 20 миллионов евро, подверженного регулярным травмам. Кристиан, понимая всю серьезность положения, принял помощь от американской компании, которая занимается исследованиями физического состояния футболистов и разрабатывает методику восстановления. Специалисты компании просмотрели все выступления Пулишича за "Челси" и разработали для футболиста индивидуальную программу. Курс реабилитации Кристиан провел во Флориде как раз перед подписанием контракта с "Миланом". Сегодня итальянский клуб и SAT Soccer находятся постоянно на связи, помогая Пулишичу избегать повреждений. Следует отметить, что Стефано Пиоли прислушивается к мнению специалистов и если физическое состояние требует немного поберечь футболиста, тренер меняет вингера и дает возможность ему больше времени на отдых.

Результат восьми месяцев в "Милане"

Пока миланский период Пулишича – это перерождение футболиста. На поле выходит тот прежний Кристиан, который приехал в "Боруссию" 16-летним юношей с горящими глазами и огромным желание творить футбольную магию. Пулишич обрел уверенность, к нему вернулась футбольная страсть. В его действиях нет страха, а в глазах – разочарования. Американец вновь забивает и находится в оптимальной физической форме.

Пулишич провел за "Милан" 29 матчей, забил 10 голов и отдал шесть ассистов (Серия А); в Лиге Европы – четыре матча и два гола; в Лиге чемпионов – шесть матчей и один гол. Это его второй лучший результат (гол + пас) после первого и единственного успешного сезона в "Челси". Сегодня Пулишич занимает второе место после Оливье Жиру среди бомбардиров "россонери" (апрель, 2023/2024).

Пулишич не стал лидером "Милана", да он и не стремится перетянуть одеяло на себя. Американец просто наслаждается футболом и приносит пользу команде Пиоли.

Сборная США

Благодаря "Милану" сборная США осенью 2023 и весной 2024 года получила обновленного Пулишича. Кристиан всегда был надеждой американского футбола. Но сегодня в сборную приезжает не просто перспективный молодой игрок, а уже опытный лидер, который может повести команду вперед. В марте сборная США выиграла Лигу наций КОНКАКАФ. В 1/2 и финале Пулишич выводил сборную в капитанской повязке. Голами вингер не отметился, но, вне всяких сомнений, он один из тех, кто сыграл важную роль в результате. А впереди Копа Америка 2024. Если Кристиан так и продолжит держать темп, сборная США может стать неприятным соперником для многих команд, в том числе и для Аргентины с Лионелем Месси.

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