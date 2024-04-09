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Де Лаурентис предложил контракт бывшему тренеру Интера и Ювентуса
Об этом сообщает журналист Николо Скира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
С марта прошлого года Антонио Конте находится в творческом отпуске после своего увольнения из "Тоттенхэма". Фамилия итальянского специалиста неоднократно появлялись в различных СМИ, где его связывали с топ-клубами Европы, но дальше этих разговоров ничего не происходило.
Впрочем, президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис настойчиво пытается убедить Конте возглавить его команду. Он предложил тренеру очень выгодный контракт и будет ждать ответа от итальянца, прежде чем подписывать другого менеджера.
#Napoli are pushing hard to try to convince Antonio #Conte, who still is Aurelio #DeLaurentiis’ main target as new coach. ADL has offered a very important contract to the former Inter and Juve coach. Napoli will wait for Conte’s answer before signing another coach. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 8, 2024
Добавим, что после завоевания скудетто в прошлом году, "Наполи" в течение нынешнего сезона возглавляло трое тренеров. Неаполитанский клуб сейчас находится на 7-м месте в Серии А.
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