Де Лаурентис предложил контракт бывшему тренеру Интера и Ювентуса

С марта прошлого года Антонио Конте находится в творческом отпуске после своего увольнения из "Тоттенхэма". Фамилия итальянского специалиста неоднократно появлялись в различных СМИ, где его связывали с топ-клубами Европы, но дальше этих разговоров ничего не происходило.

Впрочем, президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис настойчиво пытается убедить Конте возглавить его команду. Он предложил тренеру очень выгодный контракт и будет ждать ответа от итальянца, прежде чем подписывать другого менеджера.

