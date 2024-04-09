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Де Лаурентис предложил контракт бывшему тренеру Интера и Ювентуса

Италия
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Об этом сообщает журналист Николо Скира

Де Лаурентис предложил контракт бывшему тренеру Интера и Ювентуса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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С марта прошлого года Антонио Конте находится в творческом отпуске после своего увольнения из "Тоттенхэма". Фамилия итальянского специалиста неоднократно появлялись в различных СМИ, где его связывали с топ-клубами Европы, но дальше этих разговоров ничего не происходило.

Впрочем, президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис настойчиво пытается убедить Конте возглавить его команду. Он предложил тренеру очень выгодный контракт и будет ждать ответа от итальянца, прежде чем подписывать другого менеджера.

Добавим, что после завоевания скудетто в прошлом году, "Наполи" в течение нынешнего сезона возглавляло трое тренеров. Неаполитанский клуб сейчас находится на 7-м месте в Серии А.

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Аурелио де Лаурентис Антонио Конте Наполи
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Источник:
Ніколо Скіра
Опубликовал: Александр Гресь
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