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Нападающий Лилля может перейти в один из миланских клубов
Об этом сообщает журналист Николо Скира
Getty Images/Global Images Ukraine
Канадец Джонатан Дэвид уже не один год демонстрирует великолепную игру во французской лиге.
Нападающим "Лилля" интересуются на протяжении уже нескольких лет различные топ-клубы, но похоже, что этим летом он сменит свою клубную прописку.
Агент канадца находится в Италии и за последние часы провел переговоры с "Миланом" и "Интером". Оба клуба проявили интерес к нападающему "Лилля" и будут следить за возможным развитием событий по канадца.
Jonathan #David’s agent is in Italy and has talked with #ACMilan and #Inter in the last hours. Both clubs have shown interest in #Lille’s striker, who will leave #LOSC during the summer #transfers window and monitoring posssible developments— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 9, 2024
Добавим, что Джонатан Дэвид в этом сезоне провел 39 матчей, где отметился 23 голами и 7 передачами. Трансферная стоимость игрока, по данным transfermarkt, составляет 50 млн евро.
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