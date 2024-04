Нападающий Лилля может перейти в один из миланских клубов

Канадец Джонатан Дэвид уже не один год демонстрирует великолепную игру во французской лиге.

Нападающим "Лилля" интересуются на протяжении уже нескольких лет различные топ-клубы, но похоже, что этим летом он сменит свою клубную прописку.

Агент канадца находится в Италии и за последние часы провел переговоры с "Миланом" и "Интером". Оба клуба проявили интерес к нападающему "Лилля" и будут следить за возможным развитием событий по канадца.

