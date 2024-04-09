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Нападающий Лилля может перейти в один из миланских клубов

Италия

Об этом сообщает журналист Николо Скира

Нападающий Лилля может перейти в один из миланских клубов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Канадец Джонатан Дэвид уже не один год демонстрирует великолепную игру во французской лиге.
Нападающим "Лилля" интересуются на протяжении уже нескольких лет различные топ-клубы, но похоже, что этим летом он сменит свою клубную прописку.

Агент канадца находится в Италии и за последние часы провел переговоры с "Миланом" и "Интером". Оба клуба проявили интерес к нападающему "Лилля" и будут следить за возможным развитием событий по канадца.

Добавим, что Джонатан Дэвид в этом сезоне провел 39 матчей, где отметился 23 голами и 7 передачами. Трансферная стоимость игрока, по данным transfermarkt, составляет 50 млн евро.

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Интер (Милан) Милан Лилль Джонатан Дэвид
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Источник:
Ніколо Скіра
Опубликовал: Александр Гресь
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