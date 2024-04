Наполи откажется от опции выкупа полузащитника Хамеда Траоре

Действующие чемпионы Италии зимой решили перестроить полузащиту. К этому их несколько вынудило решение Петра Зелинского, который решил перейти в миланский "Интер" этим летом свободным агентом.

Поляка должен был заменить в команде Хамед Траоре. Ивуарийца зимой арендовали на полгода у "Борнмута". Летом неаполитанцы могут выкупить Траоре за 25 миллионов евро. Впрочем, игрок не убедил руководство клуба своей игрой и не готов активировать опцию выкупа.

Junior #Traorè’s staying at #Napoli on a permanent deal is falling. Napoli are not convinced and willing to trigger the option to buy (€25M) from #Bournemouth for the ivorian player. #transfers #afcb