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Наполи откажется от опции выкупа полузащитника Хамеда Траоре

Италия

Об этом сообщает журналист Николо Скира

Наполи откажется от опции выкупа полузащитника Хамеда Траоре

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Действующие чемпионы Италии зимой решили перестроить полузащиту. К этому их несколько вынудило решение Петра Зелинского, который решил перейти в миланский "Интер" этим летом свободным агентом.

Поляка должен был заменить в команде Хамед Траоре. Ивуарийца зимой арендовали на полгода у "Борнмута". Летом неаполитанцы могут выкупить Траоре за 25 миллионов евро. Впрочем, игрок не убедил руководство клуба своей игрой и не готов активировать опцию выкупа.

Добавим, что Хамед Траоре в составе "Наполи" провел 14 матчей, где отметился лишь одним забитым мячом.

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Источник:
Ніколо Скіра
Опубликовал: Александр Гресь
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