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Пиоли - о матче ЛЕ против Ромы: Мы знаем, как тяжело противостоять сопернику, который демонстрирует великолепный футбол

Италия

Специалист настроен на победу

Пиоли - о матче ЛЕ против Ромы: Мы знаем, как тяжело противостоять сопернику, который демонстрирует великолепный футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал предстоящую игру против "Ромы" в рамках Лиги Европы.

"Это другая история, это другое соревнование. Мы знаем, как трудно противостоять сопернику, который очень хорош, который демонстрирует великолепный футбол, но мы хорошо подошли к этому вызову и продемонстрируем свои качества на поле".

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"Для нас это, безусловно, хороший момент. Команда находится в хорошем состоянии. Это будет 180-минутный вызов, но завтра вечером мы должны попытаться привезти домой что-то положительное", - добавил Пиоли.

Напомним, что поединок "Милан" - "Рома" состоится завтра, 11 апреля. Начало - в 22:00.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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