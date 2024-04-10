Пиоли - о матче ЛЕ против Ромы: Мы знаем, как тяжело противостоять сопернику, который демонстрирует великолепный футбол

Наставник "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал предстоящую игру против "Ромы" в рамках Лиги Европы.

"Это другая история, это другое соревнование. Мы знаем, как трудно противостоять сопернику, который очень хорош, который демонстрирует великолепный футбол, но мы хорошо подошли к этому вызову и продемонстрируем свои качества на поле".