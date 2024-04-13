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СМИ: Бывший тренер Реал Мадрида может заменить Стефано Пиоли
Представители россонери провело несколько встреч с Хуленом Лопетеги
Фото: sevillafc.es / Автор невідомий
Руководство "Милана" рассматривает Хулена Лопетеги в качестве замены Стефано Пиоли. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
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По информации издания, руководство "Милана" несколько раз встречались с 57-летным испанским специалистом, для обсуждения возможного назначения на пост главного тренера "Милана". Отмечается, что Лопетеги позитивно смотрит на работу в чемпионате Италии.
Напомним, последний клуб который возглавлял Лопетеги, был "Вулверхэмптон".
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Источник:Corriere dello Sport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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