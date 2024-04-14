Серия А. Наполи не переигрывает даже команду из зоны вылета дома

Серия А. 32-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Фрозиноне" 2:2

Голы: Политано 16, Осимхен 63 - Хеддира 50, 73

Нереализованный пенальти: Суле 30 (вратарь)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Ррахмани, Руи, Ангисса (Симеоне 85), Лоботка, Зелински (Каюст 78), Политано (Распадори 77), Осимхен, Кварацхелия

"Фрозиноне": Турати, Лирола, Околи, С. Романьоли, Зортеа (Лусуарди 90+5), Барренечеа, Маццителли (Гелли 90+5), Валери, Суле (Сек 78), Брешианини (Рейньер 89), Хеддира

Предупреждения: Ррахмани 29, Руи 76 - Околи 90+7

Удаление: Руи 90+8 (вторая желтая)

Когда "Наполи" играл дома в предыдущий раз - получил 0:3 от "Аталанты". Когда играл дома против "Фрозиноне" в предыдущий раз - получил 0:4 в декабре в Кубке. В целом сезон для чемпиона совершенно кошмарный. Уже и не верится, что он легко разнес всю лигу в предыдущем сезоне.

После "Аталанты" он ехал в Монцу униженным, оплеванным. Его болельщики вывешивали баннеры против игроков, уходили с трибун, оставляя баннер: "Мы отсутствуем, как и вы". Тогда все же гордость игроков взыграла, и после отвратительного первого тайма они забили четыре мяча за 13 минут и победили. Но сегодня вновь вернулись к старому.

"Фрозиноне" после той победы в Неаполе в Кубке как раз начал разваливаться. Одно очко в семи турах отправило его в зону вылета. Но в последних турах, включая нынешний, он не проиграл. Неделю тому сыграл вничью против "Болоньи", даже не пропустив от нее, ныне вновь добыл почетный результат, дважды отыгравшись.

Играл сегодня "Наполи" неплохо. Динамично, довольно интересно, с желанием на протяжении всего матча, а не одного тайма. Нанес 20 ударов по воротам, девять - в створ. Как всегда, владел мячом почти в два раза больше соперника. Но плохая реализация и совершенно дикая неорганизованность в центре поля и в обороне подвели его.

Уже в дебюте Осимхен выскочил на вратаря, но попал в него. Политано сместился справа и закрутил в дальний верхний угол в неаполитанском стиле, в стиле Лоренцо Инсинье. Осимхен прорвался через полполя, но пробил немного неточно.

"Фрозиноне" сегодня также играл смело, старался, давил в некоторые отрезки. Заработал пенальти, когда Хеддира прорвался к вратарю, но Ррахмани задел его сзади. Однако Суле пробил откровенно плохо. Мерет не отбил, а даже взял мяч. А попытку Хеддиры с линии штрафной Мерет четко отбил.

Второй тайм моментами начали хозяева. Турати еле вытащил удар Осимхена, и его выбили с линии. Также с трудом вытащил удар головой Ди Лоренцо. Но пропустил Мерет, герой пенальти. Ошибся в своей штрафной при розыгрыше мяча, просто пробив в Суле, мяч отскочил к арендованному у "Наполи" Хеддире, и тот забил.

Живая игра продолжалась и далее. С обеих сторон. Турати потащил удар Кварацхелии. Угловой отскочил к Хвиче, тот пробил с отскоком от газона, а Осимхен подправил. Офсайда там не было. "Наполи" вновь потерял мяч на выходе из обороны. Не так критично, но соперник реализовал. Навес Зортеа справа и удар головой Хеддиры.

Далее Турати отбивал мощный удар Кварацхелии, Сек не достал прострел в метре от ворот, и Мерет, лежа на газоне, в итоге выбил мяч ногой. А Ррахмани получил вторую желтую карточку, срывая голевую контратаку "Фрозиноне" на последних секундах.

"Наполи" с одной победой в пяти последних матчах лиги, с тремя в десяти. На восьмом месте. За выход в Лигу Европы он вполне борется, но должен был воспользоваться потерями очков претендентов на Лигу Чемпионов, а не сделал этого. "Фрозиноне" же выходит из зоны вылета. Хотя лишь по очным матчам с "Вероной", которая сыграет завтра.