Звезда Аталанты де Кетеларе высказался о своём будущем

Полузащитник итальянской "Аталанты" Шарль де Кетеларе пролил свет на свои планы по окончании нынешнего сезона.

"У "Аталанты" есть возможность подписать меня за 23 миллиона евро, это их дело. Я был бы рад остаться здесь, потому что я очень счастлив в клубе. Я играю сейчас в стиле, который мог найти только здесь.

Возвращение в "Милан"? Конечно, это топ-клуб. Но я хочу играть, мне 23 года. Мне не хочется сидеть на скамейке запасных", - сказал бельгиец в интервью HLN.