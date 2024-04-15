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Звезда Аталанты де Кетеларе высказался о своём будущем

Италия

Решение за руководством клуба из Бергамо

Звезда Аталанты де Кетеларе высказался о своём будущем

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник итальянской "Аталанты" Шарль де Кетеларе пролил свет на свои планы по окончании нынешнего сезона.

"У "Аталанты" есть возможность подписать меня за 23 миллиона евро, это их дело. Я был бы рад остаться здесь, потому что я очень счастлив в клубе. Я играю сейчас в стиле, который мог найти только здесь.

Возвращение в "Милан"? Конечно, это топ-клуб. Но я хочу играть, мне 23 года. Мне не хочется сидеть на скамейке запасных", - сказал бельгиец в интервью HLN.

Летом 2022 года де Кетеларе перешёл из бельгийского "Брюгге" в "Милан". В прошлом году 23-летний хавбек ушёл в аренду с "Аталанту".

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Источник:
HLN
Опубликовал: Александр Бураков
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