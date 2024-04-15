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Звезда Аталанты де Кетеларе высказался о своём будущем
Решение за руководством клуба из Бергамо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник итальянской "Аталанты" Шарль де Кетеларе пролил свет на свои планы по окончании нынешнего сезона.
"У "Аталанты" есть возможность подписать меня за 23 миллиона евро, это их дело. Я был бы рад остаться здесь, потому что я очень счастлив в клубе. Я играю сейчас в стиле, который мог найти только здесь.
Возвращение в "Милан"? Конечно, это топ-клуб. Но я хочу играть, мне 23 года. Мне не хочется сидеть на скамейке запасных", - сказал бельгиец в интервью HLN.
Летом 2022 года де Кетеларе перешёл из бельгийского "Брюгге" в "Милан". В прошлом году 23-летний хавбек ушёл в аренду с "Аталанту".
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