Серия А. Дженоа без Малиновского устояла перед Фиорентиной без желания

Серия А. 32-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Дженоа" 1:1

Голы: Иконе 54 - Гудмундссон 41 (пен.)

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Кайоде, Кварта, Раньери, Паризи, Данкан (Артур 46), Бонавентура (Миленкович 85), Иконе, Бельтран (Куаме 55), Соттил (Н. Гонсалес 55), Белотти (Мандрагора 55)

"Дженоа": Х. Мартинес, Де Винтер, Бани, Васкес, Сабелли (Хапс 61), Бадель (Строотман 80), Френдруп, Мессиас (Торсби 44), Мартин (Спенс 61), Гудмундссон, Экубан (Ретеги 61)

Предупреждения: Раньери 90+1 - Спенс 63

В полуфинале Кубка Италии нужно удерживать 1:0 в Бергамо. В Лиге Конференций нужно побеждать "Викторию" Пльзень дома после 0:0 в гостях и выходить в полуфинал. Нужно брать первый трофей с 2001-го года, сделать шаг вперёд после двух проигранных финалов в 2023-ем, достойно проводить уходящего Винченцо Итальяно, почтить память Джо Бароне. А Серия А? Ах да, есть ещё она.

В местной лиге "Фиорентина" в таблице второго круга перед отчетным матчем шла 17-ой. Даже в случае побед в двух матчах в запасе выходила лишь на 13-ое. В таблице сезона начинала матч против "Дженоа" десятой с серьезной опасностью остаться без Еврокубков в следующем сезоне. Лишь с двумя победами в предыдущих 12-ти турах, лишь одной в семи, без побед в четырех.

"Дженоа" также побед не хватало. Лишь две в предыдущих девяти турах. Президенту клуба даже пришлось защищать от критики главного тренера Альберто Джилардино. Якобы слишком думающего о своём следующем месте работы. Которым может стать и "Фиорентина". Но на самом деле генуэзцы очень крепки. В гостях вместе с отчетным проиграли лишь один из девяти последних матчей.

Они явно хотели реабилитироваться за поражение дома от флорентийцев в первом круге (1:4), их худший матч в сезоне. И начали агрессивно. При том, что лишь 17-ые в лиге по владению мячом, а "Фиорентина" - третья, первые полчаса в этом компоненте выиграли. Играли агрессивно, активно. Соперник отвечал. Так что мы получили отличный тайм, очень интересный.

Мессиас получил пас вразрез практически перед вратарем, но Раньери отчаянным подкатом заблокировал его. Мяч покатился в ворота, но Терраччьяно его накрыл. Бельтран закрутил и чуть-чуть задел стойку. Экубан замыкал головой дважды, но однажды не попал, а в другом случае еле отбил Терраччьяно. Белотти получил вразрез и забил, но из минимального офсайда.

После получаса "Фиорентина" как раз начала перехватывать инициативу. Но "Дженоа" контратаковала и создавала. Перехватила, Мессиас выскочил на вратаря, был отбит вратарем, но на добивании Паризи зацепил Экубана сзади. И Гудмундссон, которого "Фиорентина" очень хотела купить в январе, издевательски обманул Терраччьяно с "точки".

Второй тайм уже был гораздо более ожидаемым, ну просто классическим для "Фиорентины". Доминирование, владение мячом (62:38 по процентам), 10:0 по ударам по воротам, перепасовки возле штрафной соперника. Но без особой мысли, без изобретательности. Без опасных моментов, опасных ударов.

Еще повезло, что удалось однажды поймать "Дженоа" неорганизованной и забить. Бонавентура навесил слева, правый вингер Иконе замкнул головой справа. Также были немного неточный штрафной Мандрагоры, немного неточный удар головой Кварты с углового. Требования пенальти за руку Хапса, но она была в прыжке, в борьбе, спиной к сопернику и неумышленной.

Еще и замены Итальяно... Форварда Белотти на опорника Мандрагору. Атакующего полузащитника Бонавентуру на центрального защитника Миленковича. Видимо, ждал, что высокий серб забьет головой. Но это уже не план, а отчаяние.

Как раз в ворота Терраччьяно назначили пенальти. Но ВАР проверял долго, позвал арбитра, и тот увидел, что в стыке Ретеги с защитником в штрафной если кто и держал и толкал, так это первый.

Что ж, "Фиорентина" вновь без победы в лиге. В пятый раз подряд, в 11-ый из последних 13-ти. Потому и завершит тур десятой. Даже до седьмого места уже пять очков, пусть и с матчем в запасе. Она думает о других турнирах. А "Дженоа" не проигрывает четвертый матч подряд, но с тремя ничьими, потому остается 12-ой.

Руслан Малиновский пропустил второй матч "Дженоа" подряд из-за травмы.