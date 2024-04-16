Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан проявляет интерес к Софьяну Амрабату
Об этом сообщает журналист Руди Галетти
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Амрабат, права которого принадлежат "Фиорентине", проводит очень неудачный сезон в "МЮ". Кроме того, воспитанник манкунианцев Кобби Майну демонстрирует хорошую игру за клуб, что в итоге сказалось потерей марокканцем места в составе команды.
Руководство "МЮ" решило не активизировать опцию выкупа Амрабата и он летом должен вернуться в стан "фиалок". Впрочем, за ситуацией вокруг полузащитника также следит "Милан". Россонери еще прошлым летом рассматривали марокканца как замену Сандро Тонали, который тогда перешел в "Ньюкасл".
Добавим, что Софьян Амрабат в этом сезоне провел 23 поединка. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 22 млн евро.
Популярное сейчас
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной
- Барселона - ПСЖ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 16.04.2024
- Сборная Украины определилась с местом базирования во время Евро-2024
- Насыщенный уик-энд плюс репетиция финала Кубка Украины. Расписание футбола на 8 – 14 апреля
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста
- "Раньше был бокальчик, теперь – книга". Милевский показал, как сейчас проводит свободное время. ФОТО