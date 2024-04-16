Милан проявляет интерес к Софьяну Амрабату

Амрабат, права которого принадлежат "Фиорентине", проводит очень неудачный сезон в "МЮ". Кроме того, воспитанник манкунианцев Кобби Майну демонстрирует хорошую игру за клуб, что в итоге сказалось потерей марокканцем места в составе команды.

Руководство "МЮ" решило не активизировать опцию выкупа Амрабата и он летом должен вернуться в стан "фиалок". Впрочем, за ситуацией вокруг полузащитника также следит "Милан". Россонери еще прошлым летом рассматривали марокканца как замену Сандро Тонали, который тогда перешел в "Ньюкасл".

Добавим, что Софьян Амрабат в этом сезоне провел 23 поединка. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 22 млн евро.