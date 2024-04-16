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Милан проявляет интерес к Софьяну Амрабату

Италия

Об этом сообщает журналист Руди Галетти

Милан проявляет интерес к Софьяну Амрабату

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Амрабат, права которого принадлежат "Фиорентине", проводит очень неудачный сезон в "МЮ". Кроме того, воспитанник манкунианцев Кобби Майну демонстрирует хорошую игру за клуб, что в итоге сказалось потерей марокканцем места в составе команды.

Руководство "МЮ" решило не активизировать опцию выкупа Амрабата и он летом должен вернуться в стан "фиалок". Впрочем, за ситуацией вокруг полузащитника также следит "Милан". Россонери еще прошлым летом рассматривали марокканца как замену Сандро Тонали, который тогда перешел в "Ньюкасл".

Добавим, что Софьян Амрабат в этом сезоне провел 23 поединка. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 22 млн евро.

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Источник:
Руді Галетті
Опубликовал: Александр Гресь
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